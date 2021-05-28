كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 مايو 2021 07:56 مساءً - المثبتات هي مواد تحد من تغير مكونات العطور وتساعد على إطالة عمر الرائحة في العطور.



وتستخدم مثبتات العطور والنكهات على نطاق واسع في قطاعات مختلفة مثل مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة ومنتجات العناية بالشعر ومنتجات العناية المنزلية.



ويشهد سوق مثبتات العطور نموًا مستمرًا بسبب المنتجات التي تمتلك خصائص مثل ارتفاع معدل الانتشار وقابلية الذوبان العالية والخمول الكيميائي، فقط بسبب استخدامها يحدث تغيير تدريجي في رائحة العطر، حيث تبدأ المكونات في التلاشي، وهذا يساعد في زيادة التأثير الدائم للمنتج الذي تستخدم فيه.



عادة ما تكون المثبتات هي المكونات الأساسية في العطر، ويتم الاحتفاظ بها عند 3-5٪، وتساعد معدلات التبخر البطيئة في تعزيز خصائص مثبتات العطور، وتوفر بعض النوتات الأساسية مثل خشب الصندل والمر والبتشول هذه الميزات، ويقتصر وجودهم في تركيبة العطور أيضًا على حوالي 10-20 ٪ من إجمالي الرائحة، نظرا لوجود روائح قوية ومميزة.



وخلال السطور التالية؛ يستعرض "الخليج 365. نت" طريقة عمل مثبت العطور:



إليك طريقة عمل مثبت العطور:

طريقة عمل مثبت العطور



يعد المثبت جزءا قويا من الرائحة، ويعتقد البعض أن أي مثبتات عطرية قد تنقل الرائحة يجب أن تبقى عند الحد الأدنى، ومع ذلك، يمكن دمج بعض هذه الروائح ذات الخصائص المثبتة القوية في الرائحة كأساس وتشكيل قاعدة قوية يمكن استخدام صيغتها مرارا وتكرارا في العطور الأخرى لعمل اتفاق عطري.



والمثبتات الطبيعية هي الراتنجات (الجاوي، اللابدانوم، المر، اللبان، ستوراكس، تولو بلسم) والمنتجات الحيوانية (العنبر، الخروع، المسك، الزباد)، وتشتمل المثبتات التركيبية على مواد منخفضة التطاير (سيكلوبنتاديكانوليد، أمبروكسيد، بنزيل ساليسيلات) ومذيبات عديمة الرائحة تقريبا ذات ضغط بخار منخفض جدا (بنزيل بنزوات، ثنائي إيثيل فثالات، ثلاثي إيثيل سترات).



ويعد استخدام هذه المثبتات في صناعة العطور أمرا ضروريا لأنها تساعد على إطالة العمر الافتراضي للعطر، ودمج العطور عن طريق مزج الروائح وحمل الروائح الفردية أو الكلية بمرور الوقت، كما تعمل العديد من المثبتات أيضا كرائحة أساسية للعطر مثل خشب الصندل أو الفانيليا.



ويمكن أن تكون المثبتات الطبيعية عبارة عن صبغات أو راتنجات أو مساحيق أو زيوت أساسية يأتي كل منها من مصدر حيواني أو نباتي، وهناك احتمال أن يستخدم البعض الأعشاب في العطر لتعزيزه واستخدامه كمثبت أيضا.



وقد يكون العثور على المثبت الصحيح بالرائحة المناسبة لإضافته إلى العطر أمرا صعبا لأنه في بعض الأحيان يتعين عليك بناء عطر حول الأساس أو المثبت، ومع ذلك؛ فإن بعض المثبتات تؤدي للوصول إلى الروائح المثالية مثل خشب الصندل والفانيليا.



تابعي المزيد: عطور صيفية منعشة ملائمة لكل المناسبات