نسقي إطلالاتك الرياضية مثل ريم سعيدي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 مايو 2021 07:56 مساءً - ريم السعيدي عارضة أزياء عالمية ومقدمة برامج وتجسد مع زوجها الإعلامي وسام بريدي ثنائياً جميلاً توّجاه بعائلة مؤلفة من ابنتين. في حياتها اليومية تبدو ريم ككل امرأة وربة منزل في ملابس بسيطة وتغلب على إطلالاتها الروتينية الأزياء الرياضية المحترفة لأنها تهوى الرياضة، فبما يتميز أسلوبها في اختيار الأزياء الرياضية؟



إليك أسرار نعرفها عن ذوق ريم السعيدي في اختيار الملابس الرياضية





تميل ريم الى الأزياء المطاطية السوداء بالدرجة الأولى وبالأخص منها السراويل فمن يراقب منشوراتها اليومية عبر انستغرام يتبين أنها ترتدي اللون الأسود في معظم الأوقات.

الصورة من حساب ريم السعيدي على انستغرام





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تهوى ريم قبعات البيسبول فنراها ترتديها مع الأزياء الرياضية كما يبدو لنا في الصورة بحيث اختارت السروال القطني الرمادي مع بلوزة كروب توب بيضاء وحذاء اسود.

الصورة من حساب ريم السعيدي على انستغرام

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تختار احياناً الأزياء الرياضة المزودة بشعارات او رسائل تمكين للمرأة كما حصل عندما اختارت هذا الزي الذي يتضمن عبارات داعمة للنساء مع سروال مزدان بالكلمات ايضاً. ولم تنس القبعة.

الصورة من حساب ريم السعيدي على انستغرام





وقد أحببنا هذا اللوك الذي يتألف من كروب توب مطبع وسروال اسود عالي الخصر ومطاطي وتميزت إطلالتها بتسريحة مميزة هي عبارة عن جدائل إفريقية الطراز تألقت فيها السوبر موديل.

الصورة من حساب ريم السعيدي على انستغرام

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