طرق لتنسيق العباية مع الفستان الطويل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 مايو 2021 07:56 مساءً - العباية من بين القطع الأساسية في خزانة كلّ امرأة عربية؛ إذ تُعتبر تصميماً تقليدياً في البلدان العربيّة، ولأن هناك عدة طرق مختلفة لتنسيقها، فسوف نسلّط الضوء لك اليوم على طرق تنسيقها مع الفساتين الطويلة بأفكار مختلفة من مدونات الموضة.

خولة المراغي بالعباية السوداء مع الفساتين المطبعة

خولة المراغي باطلالة تليق بالمرأه الخليجية -الصورة من حسابها على الانستغرام

تعتمد الإعلامية البحرينية ومدونة الموضة، خولة المراغي، على تنسيق العبايات السوداء بالتصاميم البسيطة مع الفساتين المطبعة؛ وذلك لتمنحها أناقة لافتة ومحتشمة في الوقت ذاته، وقد تأنقت بعباية سوداء مصممة بخطوط طولية مع فستان بني مطبع بالزهور البيضاء وخطوط ذهبية نحيلة مع تطريزات مميزة في منطقة الصدر، وأكملت اللوك بحقيبة بنية ضخمة، وحذاء بكعب شفاف، وفي الإطلالة الثانية نسقت فستاناً طويلاً بدرجة الأزرق النيلي مطرزاً بالذهبي في الصدر، مع عباية سوداء واكسسوارات ذهبية لافتة أضفت عليها مظهراً عصرياً ، وفي الإطلالة الثالثة اختارت عباية وفستاناً بدرجة الأسود المطرز بالأبيض بأسلوب تقليدي تراثي بأشكال هندسية مختلفة، لتمنحها أناقة لافتة بلمسات بسيطة.

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فاطمة حسام بإطلالات مواكبة لخطوط الموضة

فاطمة حسام بأزياء اللون الاصفر -الصورة من حسابها على الانستغرام

تحرص المدونة السورية المقيمة في الإمارات، فاطمة حسام، على ارتداء العبايات المختلفة بأسلوب محتشم يليق بخطوط الموضة، ومن أحدث إطلالاتها ارتدَتْ عباية البشت الرمادية المصممة بأكمام الفراشات مع فستان أبيض طويل، وأكملت مظهرها بحذاء بكعب رمادي مزين باكسسوارات فضية مع حقيبة بدرجة داكنة، وفي الإطلالة الثانية لجأت لـ العباية الصفراء المخططة بالفضي بطريقة ناعمة، والتي تُعَدُّ من أكثر القطع رواجاً في عام 2021، مع فستان أصفر بقَصَّة مستقيمة، وأكملت اللوك باكسسوارات فضية مع حجاب بدرجة الأخضر الداكن، وفي الخيار الثالث أطلت بعباية زهرية مطرزة بالفصوص الصغيرة مع فستان أبيض، وأكملت اللوك باكسسوارات اللون الزهري لخيار أنثوي متكامل.

حنان الحكيم بتنسيق الألوان الحيادية

حنان الحكيم باطلالة حيادية الالوان -الصورة من حسابها على الانستغرام

اعتمدت الإعلامية المصرية ومدونة الموضة، حنان الحكيم، عدة تنسيقات باهرة للعباية في إطلالاتها الأخيرة؛ حيث لجأت للألوان الحيادية بأسلوب ناعم وأنيق، حيث ظهرت بعباية باللون البيج مع حجاب بدرجة مختلفة من البني، وفستان طويل بطبعات النمر، وأكملت اللوك بحذاء بكعب شفاف مزين باكسسوار فضي، وتزينت في الإطلالة الثانية بعباية سوداء مزينة برسمة الفتيات المبهمة التي تُعَدُّ من أكثر الصيحات رواجاً في عالم العبايات، مع فستان أبيض ناعم.

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