قصة حب «سمية» وزوجها تنتهي بدعوى طلاق وإيصال أمانة وسنة سجن: كان بيستغنلي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم قصة الحب التي جمعتهما، إلا أن «سمية.ك» لم تتوقع غدر زوجها بها بعد مرور 3 سنوات على زواجهما، وإنجاب طفلها الوحيد، فلم تنتبه إلى طمع زوجها واستغلاله في بداية الزواج الذي انتهى بإقامة الزوجة دعوى طلاق في محكمة الأسرة.

بدأت القصة بعد مرور العام الأول على زواجهما، وإجبار الزوج زوجته على العمل للمساعدة في نفقات المنزل، ووافقت الزوجة على طلب زوجها دون التفكير لحظة في استغلالها لتوفير راتبه لمتطلباته: «عمرى ما كنت برفض له طلب أي حاجة يطلبها بعملها من غير ما أفكر وأنا مش مستوعبة أنه مستغل».

لاحظت الزوجة الثلاثينية مع مرور الوقت، زيادة طلبات الزوج، ووصل الأمر إلى سحب الأموال من «الفيزا» الخاصة بها، دون الرجوع إليها، حتى تكتشف الزوجة ذلك بالصدفة: «لما اكتشفت أنه بيسحب من فلوسي رغم أنه معاه فلوس سألته اتخانق معايا، كأن أنا اللي غلطانة».

لم تنته مأساة «سمية»، حيث تراكمت الديون عليها، «لما المصاريف زادت والمرتبات مش مكفية طلبات البيت، أخد قرض من البنك، ولما طلبت منه مبلغ علشان أسدد كتبني بيهم إيصال أمانة علشان يضمن حقه».

لم تستوعب الزوجة سلوك زوجها الغريب، لذلك زاد إصرارها على ضرورة الانفصال عنه، ولكن حدث ما لم تتوقعه الزوجة: «رفع عليا قضية بإيصال الأمانة، وجابلي سنة سجن وإتنازل في آخر جلسة مقابل إني أتنازل عن العفش ورفض يطلقني».

قررت الزوجة إقامة دعوى طلاق ضد الزوج في محكمة أسرة إمبابة، حملت رقم 177 لعام 2020، بعد استحالة الحياة بينهما، فلم تجد وسيلة سوى إقامة دعوى طلاق تساعدها على استعادة حقوقها من الزوج الذي لم يراع طفله الوحيد.