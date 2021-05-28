«بلاش عنف واتهام بالتقصير».. نصائح للأمهات لتجنب التوتر قبل امتحانات الثانوية العامة

القاهرة - سمر حسين - ماما

ينتظر طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، الامتحانات بفارغ الصبر، وفي تلك الفترة يزداد توتر الطلبة وقلق الأمهات مما يزيد من تشتت الطلبة وصعوبة التحصيل الدراسي قبل الامتحانات التي من المقرر الإعلان عن موعدها في منتصف الأسبوع المقبل.

ويحتاج الطلبة في المنزل إلى جو هادئ بعيدا عن التوتر والقلق ويساعدهم على المذاكرة والتحصيل سريعا، لذلك قدم محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، مجموعة من النصائح للأمهات لتوفير المناخ الهادئ وتجنب الضغط النفسي منها، كما ذكرها لـ «هُن».

نصائح للأمهات لتجنب التوتر والقلق قبل امتحانات الثانوية العامة

- تجنب العنف والعصبية مع الطلاب واتهامهم الدائم بالتقصير في المذاكرة.

- مساعدة الطالب على المذاكرة من خلال التحفيز المستمر ويساعده ذلك أيضا على التركيز والتحصيل أسرع.

- الابتعاد عن ممارسة العنف ضد الطالب سواء اللفظي أو الجسدي.

- يمتنع مقارنة الطالب بغيره من أقرانه مما يؤثر على نفسيته.

تقديم الدعم المستمر للطالب حتى يتمكن من التحصيل الدراسي.

موعد جدول امتحانات الثانوية العامة

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، عن موعد جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، والإعلان عنه في منتصف الأسبوع المقبل، وسيتم عقد الامتحانات إلكترونيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، مع مراعاة تكثيف الإجراءات الاحترازية في اللجان الامتحانية من تعقيم وتطهير لجميع المدارس، بالإضافة إلى قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، وضرورة ارتداء الكمامة الطبية.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تفاصيل الامتحانات النهائية التي ستعقد في شهر يوليو المقبل، مع توضيح الحلول المتكاملة التي سيتم الاعتماد عليها لتفادي مشكلات السيستم أثناء الامتحان.

وشدد وزير التربية والتعليم على أولياء الأمور، بضرورة العمل على توفير الهدوء للوزارة حتى تتمكن من إنجاز جميع المهام للاستعداد لعقد الامتحانات النهائية للثانوية العامة.