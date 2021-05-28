ببدلة غطس.. يسرا اللوزي في أحدث ظهور لها: «عودة بعد غياب 8 سنين وطفلتين»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة يسرا اللوزي صورة حديثة لها عبر حسابها الرسمي عبر موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مرتديه خلالها بدلة غطس، لتعلن بها عن هودتها لممارسة رياضة الغطس مرة أخرى بعد غياب استمر لمدة 8 سنوات.

وانهال على منشورها الكثير من التعليقات من جانب جمهورها المتابعين لها بعبارات تشجيعية.

ونرصد من خلال هذا التقرير تفاصيل أحدث ظهور للفنانة يسرا اللوزي وإطلالتها ببدلة الغطس، كالتالي:

تفاصيل منشور أعلنت من خلاله عودتها لرياضة الغطس

ونشرت «اللوزي» صورة لها عبر حسابها الرسمي مرتدية بدلة غطس باللون الأسود المختلط مع اللون الأزرق، حاملة أمبوبة الأكسجين على ظهرها، في إشارة منها لاستعدادها للغطس في مدينة شرم الشيخ، وظهرت في إطلالتها تلك دون ماكياج، واضعه رابطة شعر على رأسها.

وعلقت الفنانة على صورتها تلك قائلة: «بعد 8 سنين وطفلتين، رجعت أغطس تانى.. تقريباً تحت المياه ده المكان الوحيد اللى معنديش فيه مسؤوليات غير طبعاً الحفاظ على الشعب المرجانية والحياة البحرية»، وعقب نشرها لتلك الصورة انهالت عليها الكثير من التعليقات التي تشيد بعودتها لممارسة رياضة الغطس مرة أخرى، والتي كان من أبرزها «انتي مكافحة وقوية.. برافو عليكي ربنا معاكي».

يسرا اللوزي تتعرض للتنمر

وكانت الفنانة يسرا اللوزي تحدثت خلال آخر لقاء إعلامي لها مع الإعلامية منى الشاذلي من خلال برنامج «معكم منى الشاذلي»، حول ما تعرضت له في الفترة الأخيرة من تنمر بخصوص الوزن، إذ أن وزنها إزداد مؤخرا بعد إنجابها لفطلها الثاني، مشيرة غلى أن طبيعة جسدها تغيرت تلقائي بعد الولادة، وأنها تحتاج إلى وقت يزداد عن عام حتى تعود لطبيعة جسدها مرة أخرى.