بعد سقوط طفلة ببورسعيد.. سيدات وفتيات سقطن ضحايا لـ«نشر الغسيل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حادثة مؤثرة بسقوط طفلة من الطابق الخامس، وذلك أثناء قيامها بنشر الغسيل بمساكن الكويت بحي العرب في بورسعيد، وعقب سقوطها تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن سقوط الطفلة بعد انتحارها من الدور الخامس، ولكن خرجت والدتها على الفور لتنفي ذلك، مشيرة إلى أنها سقطت أثناء قيامها بنشر الغسيل، ما أدى إلى نقلها للمستشفى ووضعها بالعناية المركزة.

ونرصد من خلال هذا التقرير حوادث سقوط لنساء وفتيات من «البلكونة» أثناء قيامهم بنشر الغسيل، كالتالي:

حوادث سابقة لسقوط نساء وفتيات أثناء نشر الغسيل

سقوط فتاة من الطابق السابع في الإسكندرية

كانت قد تعرضت إحدى الفتيات وتدعى «أسماء» من الطابق السابع في محافظة الإسكندرية، أثناء قيامها بنشر الغسيل في البلكونة، إذ أقرت أسرتها حينها أنها كانت تقوم بنشر الغسيل فاختل توازنها، وكانت تبلغ من العمر 18 عاما، ما أدى إلى إصابتها بكسور وكدمات في جميع أنحاء جسدها.

سقوط مديرة التأمين الصحي بسمالوط من الدور الثالث

كما سقطت سيدة تدعى رغدة محمد عبدالله، والتي تبلغ من العمر 36 عاما، وتعمل كصيدلانية، مدير فرع التأمين الصحي بمركز سمالوط، شمال المنيا، من الطابق الثالث أثناء قيامها بنشر الغسيل ببلكونة المنزل، ما أدى إلى إصابتها إصابات بالغة ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفاة فتاة سقطت من الطابق الخامس بدار السلام

وفي واقعة أخرى، تلقى ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغا من مستشفى المبرة يفيد بوصول فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، جثة هامدة، وبالانتقال والفحص وسؤال والدة وشقيقات المتوفاة، أكدوا أنهن يقمن بالطابق الخامس، في عمارة سكنية بنطاق دائرة القسم، وأثناء قيام المتوفاة بتعليق ملابس الغسيل في البلكونة سقطت من البلكونة، ولم يتهمن أحدا بالتسبب في الحادث.

ربة منزل تسقط من الطابق العاشر بالخصوص

كما تعرضت أيضا ربة منزل للسقوط من الطابق العاشر في الخصوص، ما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة، حيث تبين أنه أثناء قيامها بنشر الملابس من شرفة منزلها في الدور العاشر اختل توازنها ما أدى إلى سقوطها، ما أدى إلى إصابتها بنزيف في البطن، وتم تحويلها إلى مستشفى المطرية.

وفاة طالبة سقطت أثناء نشر الغسيل بالبحيرة

وفي واقعة مشابهة، تلقى قسم شرطة دمنهور بلاغا من المستشفى العام بسقوط طالبة تبلغ من العمر 17 عاما، ومقيمة بحي شبرا، وأدى سقوطها إلى تهتك وجهها، وكسور بالساقين والساعد الأيمن.