اختبار بسيط.. إذا لم تفعل هذا الأمر في 90 ثانية فاعلم أن قلبك في خطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

مع تقدمنا في السن جميعًا، تزداد أهمية مراقبة صحة قلبنا، وتشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن أمراض القلب يمكن أن تحدث في أي عمر، لكن الخطر يزداد مع تقدمك في العمر.

ولكن كيف تعرف ما إذا كنت معرضًا للخطر في حين أن العديد من الطرق التقليدية لقياس صحة القلب بدقة تتضمن إجراءات باهظة الثمن أو تستغرق وقتًا طويلاً، أو إشرافًا من قبل المتخصصين الطبيين؟

حسنًا، هناك اختبار واحد يمكنك إجراؤه في المنزل ويجب أن يستغرق دقيقة واحدة فقط، وإذا استغرق الأمر أكثر من ذلك بكثير، فأنت في ورطة، فبحسب ذكرت الأبحاث الجديدة من الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، أنه يمكنك استخدام السلالم لاختبار صحة قلبك، وفق ما أورد موقع bestlifeonline.

يجب أن يتمكن أي شخص يتمتع بقلب سليم من صعود أربع درجات من السلالم في 45 ثانية.

يُظهر البحث الجديد الذي تم تقديمه في ديسمبر 2020 بمؤتمر علمي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC)، أن كل ما تحتاجه لاختبار صحة قلبك هو ساعة توقيت وعدد قليل لصعود الدرج (السلم).

ونظرت الدراسة في 165 مريضًا يعانون من أعراض تم وصفهم باختبار التمرين بسبب مرض الشريان التاجي المعروف أو المشتبه به.

بعد نوبة شاقة من التمرين، استراح المشاركون لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم طُلب منهم الصعود سريعًا لأربع درجات من السلالم دون أخذ استراحة، ولكن أيضًا دون الركض. تم تسجيل وقتهم وقياس قدرتهم على ممارسة الرياضة كمكافئات أيضية (METs)، والتي تُعرّف على أنها كمية الأكسجين المستهلكة أثناء الراحة.

ما وجده الباحثون هو أن المرضى الذين صعدوا الدرج في أقل من 40 إلى 45 ثانية حققوا أكثر من 9 إلى 10 METs، وهو معدل مرتبط بانخفاض معدل الوفيات.

وقال مؤلف الدراسة جيسوس بيتيرو، طبيب القلب في مستشفى جامعة آكورونيا بإسبانيا: "اختبار السلالم هو وسيلة سهلة للتحقق من صحة قلبك ".

وقال بيتيرو: "إذا استغرق الأمر أكثر من دقيقة ونصف لصعود أربع درجات على السلالم، فإن صحتك دون المستوى الأمثل، وسيكون من الجيد استشارة الطبيب". هذا لأنه، في البحث، المرضى الذين استغرقوا 90 ثانية أو أكثر لتسلق السلالم حققوا أقل من 8 METs، وهو ما يترجم إلى معدل وفيات من 2 إلى 4 بالمائة في السنة، أو 30 بالمائة في عقد من الزمن.

كما قام الباحثون بتكوين صور لقلوب المرضى أثناء اختبار التمرين لتقييم وظائف القلب لديهم. من بين المرضى الذين استغرقوا 90 ثانية أو أكثر أثناء صعود الدرج، كان 58 في المائة منهم يعانون من خلل في وظائف القلب، في حين أن 32 في المائة فقط ممن صعدوا الدرج في أقل من دقيقة يمكنهم قول الشيء نفسه.

ووفقًا لدراسة أجريت عام 2016 من جمعية القلب الأمريكية (AHA)، فإن 45 بالمائة من جميع النوبات القلبية في الولايات المتحدة "صامتة" ، ما يعني أنها تحدث بدون أعراض، ولهذا من المهم الحفاظ على صحة قلبك.

للوصول إلى هذا الاستنتاج، قام الباحثون وراء دراسة AHA بتحليل سجلات 9498 بالغًا في منتصف العمر يعانون من تصلب الشرايين لأكثر من عقدين. لم تكن النوبات القلبية الصامتة مسؤولة عن ما يقرب من نصف الحوادث التي سجلوها فحسب، بل إنها جعلت المرضى أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب بثلاثة أضعاف.