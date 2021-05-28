بعد تشييع جثمانه.. تفاصيل عملية جراحية أجراها أحمد بهجت قلبت حياته رأسا على عقب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، تشييع جثمان رجل الأعمال أحمد بهجت، الذي توفي الجمعة الماضية عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وسط حضور كبير من أقاربه وأصدقائه، حيث شهدت صلاة الجنازة بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس زحاما شديدا.

وكان رجل الأعمال أحمد بهجت، قد تحدث عن معاناته مع مرضه بالقلب، والتي أجرى على إثرها عملية زرع قلب، في إحدى اللقاءات التلفزيونية النادرة له، بعد استضافته في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، مع الإعلامية منى عبد الغني وإيمان الحصري، إذ أوضح أنه قام بإجراء عملية زرع قلب استمرت لمدة 12 ساعة.

وأشار «بهجت» خلال حديثه في اللقاء، إلى أن الأطباء كانوا يقولون له إنه حتى في حالة نقل عضو القلب له سيموت، مشيرا إلى أنه بعد أن فقد الأمل في إجراء العملية، فاجأه الأطباء بتحضيره في غرفة العمليات لإجراء العملية له.

كيف تحدث رجل الأعمال أحمد بهجت عن عملية زراعة القلب التي أجراها؟

وتحدث رجل الأعمال عن تفاصيل العملية الجراحية، والتي من صعوبتها تحدث إلى زوجته ليخبرها بأن تأتي له في عمان بالأردن، على الرغم من تواجده في أطلنطا، ما جعلها تقوم بالتحدث مع أصدقائه للتأكد من مكانه، ليتضح أن حالته الصحية تدهورت كثيرا.

وأضاف «بهجت» خلال حديثه عن مرضه، أنه بعد إجراءه لعملية زراعة القلب تلك، تغيرت شخصيته كثيرا، ما جعل ذلك الأمر يغير من حياته بأكملها، إذ أنه أصبح يرغب في تجربة أشياء لم يكن يفكر في تجريبها من قبل.

جدير بالذكر أن رجل الأعمال أحمد بهجت توفى يوم الجمعة الماضية، بعد صراع مع المرض في الولايات المتحدة الأمريكية، ووصل جثمانه إلى القاهرة على متن طائرة خاصة.