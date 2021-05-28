نصائح سمية الخشاب للستات: ارقصوا يا جماعة واشربوا العصير الأخضر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة سمية الخشاب، خلال لقائها في برنامج «أسرار النجوم» مع الإعلامية إنجي علي، عن خطوات بسيطة تحافظ بها على صحتها ورشاقتها، ونصحت الفتيات والسيدات باتباعها.

وذكرت سمية الخشاب عدة نصائح للبنات كان أولها هي الرقص «نصحيتي لكل الستات ارقصوا.. الرقص دواء وعلاج ورياضة وليس قلة حياة.. يا بنات وستات افتحوا الأغنية وارقصي الدورة الدموية هتتحرك ومراكز الطاقة في جسمك حظك هيتحرك ومزاجك... ارقصوا يا جماعة».

وتابعت الفنانة سمية الخشاب في حديثها، بأنها حاليًا تدرس في علوم التغذية كيفية الحفاظ على الصحة، «صحتنا هي أكبر نعمة في الوجود وإحنا بناكل وغير مدركين بمدى أهميتها الصحة وعملت تريند العصير الأخضر وكسر الدنيا وحبيت نصح الناس وأفيدهم بما تعلمته».

وأوضحت «الخشاب»، أن العصير الأخضر الذي تقصده هو المكون من بقدونس وشبت وكزبرة خضراء وكرفس أو خيارة وتفاحتين بدون عسل أو سكر «سر رشاقتي ونضارة بشرتي».

سمية الخشاب تتعاون مع عمر كمال

وكانت الفنانة سمية الخشاب أعلنت عن تعاونها مع مطرب المهرجانات عمر كمال، عبر «إنستجرام»، ونشرت «بوستر» للإعلان عن تعاون جديد لهما تحت اسم «أوعدك»، وعلقت عليها عبارة تشير إلى استعدادهما لإطلاق أغنية جديدة مشتركة بينهما، قائلة: «قريبا».

وظهرت سمية الخشاب مرتدية فستان أسود قصير، شعر أسود منسدل على كتفيها، واضعة رابطة شعر في مقدمة رأسها باللون الأحمر، مرتديه عددا من السلاسل وساعة يد وحظاظة في يدها الأخرى، وأكملت إطلالتها تلك بارتدائها حذاء أسود مفتوح ملفوف على قدميها حتى منتصف الساق.

بينما ارتدى الفنان عمر كمال في البوستر «بليزر» باللون الأسود، وبنطلون أسود ماط، وتيشرت أبيض أسفل البرليزر، وظهر ممسكا بيدها، بينما هي تقف إلى جانب سيارة حمراء اللون، وحمل العمل الفني الذي أعلن كلاهما عنه اسم «أوعدك».