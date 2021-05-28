«طلّق هنا شيحا وأصيب بمرض في عينه».. حكاية أحمد فلوكس والسحر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مرات مختلفة تحدث فيها الفنان أحمد فلوكس، عن تعرضه لأعمال السحر والشعوذة، من قبل امرأة، كان ارتبط بها عاطفيًا لفترة لكنه لم يكشف عن اسمها، مكتفيًا في حديثه عن الآثار السلبية التي لاحقت به، والتي وصفها أخيرًا «دمرت حياتي».

وبالأمس، خرج الفنان أحمد فلوكس، في رسالة غاضبة، عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»، وجهها للسيدة التي أجرت له أعمال السحر والشعوذة، بحسب حديثه: «يعني أعمال وسحر وخيانة طول الوقت وكدب وتشويه سمعة وزق ناس وشراء ناس من حوليا.. أنتي إيه يا شيخة ... دا أنت الشيطان نفسه.. دفعتيني الطاق طاقين وبسببك سيبت بيتي وحياتي حتى نفسي مش لاقيها من كم الأعمال والسحر بتاعتك... حولتيني لشخص مش أنا.. حياتي ادمرت.. ودمرتي حياة ناس كتير طبعًا مش أنا بس».

وعقب الرسالة المطولة التي نشرها «فلوكس» كشف بعد ذلك، عن تعرضه لمشكلات في عينيه بسبب أعمال السحر والشعوذة، وفي التقرير التالي يعرض «هن»، أبرز الأزمات التي تعرض لها الفنان أحمد فلوكس في الفترة الأخيرة.

مشاكل في عينه

نشر الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه على «فيس بوك»، صورة له، بدا من خلالها بمشاكل في عينه اليمنى، برفقة شخص يمسك بمصحف في يده، وعلق «فلوكس» على الصورة مشيرًا إلى أن ما أصابه بسبب السحر.

وعلق «فلوكس»، على الصورة قائلًا «للي بيسأل في سحر ولا لأ.. اللي بيقولي مايتعملش اتفضلوا.. دي صورة ليا من أسبوع.. وعلشان فيه صورة في ظهري فيها قرآن وماسكين قرآن آدي النتيجة.... أنا فيه ناس كلموني وقالولي بلاش وكده، الناس هاتفتكر أنك ضعيف... لأ أحب بس أأكد أني بنزل ده وأنا عارف أني في حرب.. ولكن وعد قدام الدنيا وقدام ابني وأهلي والناس اللي فعلًا بتحبني.. حقي مش هاسيبه وأقسم بشرف أبويا إني لأنا لا الشيطان اللي بيدمرني ودمر غيري.. وكانوا ساكتين لكن أنا ولا هاسكت ولا هاسيب حقي ولا أنا لاهو في الدنيا دي».

طلقت هنا شيحة

في لقاء سابق للفنان أحمد فلوكس، مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه «واحد من الناس»، جاء حديثه للمرة الأولى، عن تعرضه للسحر، الأمر الذي غير حياته رأسًا على عقب.

«مكنتش بصدق في موضوع السحر، بتعمله كل يوم، أثر في حياتي في كل شيء، واعتقد إنه كان سببا في طلاقي أنا وهنا شيحة» هكذا سرد الفنان أحمد فلوكس كواليس تعرضه للسحر من قبل سيدة كانت تجمعه بها علاقة عاطفية، «كنت بحس بأشياء غريبة وإني مسلوب الإرادة وكاره للتمثيل، وكنت بكسب الكثير من المال، وبفتح شركات لكني لا أشعر بشيء».

وتابع «فلوكس» وقتها: «الست اللي عملت لي السحر ده أتجوزتها للأسف، وكانت بعد هنا شيحة، كل حياتها أعمال وسحر، لكني لم أكن مدركا لكل ذلك، وبحمد الله وبالتقرب إلى الله تخلصت من السحر، لأني كنت بعيدا عن الله».

وأضاف «فلوكس» في تصريحاته «أنا كنت بسرح لها شعرها يوميا لمدة سنة، وأنا فاكر إن شعرها ناعم وطلعت قرعة وأنا مش شايف».