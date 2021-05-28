بعد ظهور الفطر الأسود.. الإفتاء توضح الصيغة الصحيحة للدعاء المستجاب لرفع الوباء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بالتزامن مع الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، ومع زيادة أعداد الإصابة به في الفترة الحالية، حرصت دار الإفتاء المصرية على نشر الصيغة الصحيحة التي يتم الدعاء بها رجاء من الله أن يرفع بها الوباء، وذلك عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونرصد من خلال هذا القترير الصيغة الصحيحة والسليمة التي نشرتها دار الإفتاء المصرية لدعاء رفع الوباء، كالتالي:

صيغة الدعاء المستجاب لرفع الوباء

وجاءت صيغة الدعاء المستجاب لرفع الوباء كما نشرتها دار الإفتاء المصرية، كالتالي: «تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير».

وأشارت دار الإفتاء خلال منشورها ذاك، إلى أنه يجب ترديد ذلك الدعاء بشكل مستمر للتحصين من الإصابة بالوباء، كما أن ترديده يعد بمثابة رجاء من الله لرفعه.

ولم تكتف دار الإفتاء المصرية بنشر ذلك الدعاء عبر الصفحة الرسمية فقط، ولكنها دعت أيضا جميع دول العالم إلى التعاون والتكاتف التام لمواجهة هذا الوباء الخطير، وضرورة والعمل على مواجهته بالتعاون بين الدول للقضاء عليه في أسرع وقت ممكن.

وفي نهاية المنشور الذي تشرته دار الإفتاء المصرية به صيغة الدعاء المستجاب لرفع الوباء، توجهت بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد وأن تنعم البشرية جمعاء بالأمن والسلام والاستقرار، وأن تتخلص البشرية من ذلك الوباء والذي لا يرى بالعين المجردة لمحاربته، في إشارة إلى العناية الإلهية القادرة على رفع ذلك الوباء وفك الكرب عن البشرية، حتى نستطيع العودة إلى ممارسة الحياة بشكل طبيعي مرة أخرى.