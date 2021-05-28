نرمين الفقي في أعماق البحار: «عالم تاني وجمال مرعب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها بصورة جديدة لها أثناء الغطس تحت الماء في مدينة شرم الشيخ، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت في الصورة من أعماق البحار، علقت: «عالم تاني وعلى قد الجمال مرعب، الجمال يخليك عايز تشوف اكتر وتنزل في الاعماق اكتر وكل مرة اقول مش هعمل diving، ارجع في كلامي من الجمال».

نرمين الفقي توضح أسباب رفضها الزواج

قالت الفنانة نرمين الفقي، في حوار سابق لها في برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، عن أسباب عزوفها عن الزواج أن هناك العديد من الأشخاص الذين تقدموا لخطبتها، ولكن مرض والدتها كان يمنعها من الارتباط، لأنها البنت الوحيدة مما أدى لتراكم المسؤولية عليها.

مرض والدة نرمين الفقي

وكانت والدة الفنانة نرمين الفقي رحلت عن عالمنا منذ سنوات بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وسط هجر ابنتها للفن والإعلام لرعاية والدتها حتى توفاها الله، لتعود بعدها إلى عملها في مسلسل «جبل الحلال» مع الفنان محمود عبدالعزيز.

نصائح نرمين الفقي للمقبلين على الزواج

ووجهت الفنانة نرمين الفقي، بعض النصائح للمقبلين على الزواج منها ضرورة السؤال على الشخص الذي يقدم على الارتباط به، لأن هناك الكثير من الأشخاص يقومون بإخفاء البيانات الخاصة بهم، ما يؤدي إلى الانفصال بعد كشف الحقيقة.

آخر أعمال فنية لـ نرمين الفقي

ابتعدت الفنانة نرمين الفقي فترة طويلة عن الساحة الفنية، ولكنها عادت ببعض الأعمال الفنية من ضمنها مسلسل أبو العروسة وجبل الحلال، وكان آخرها مسلسل لؤلؤ الذي لاقى نجاحا كبيرا، وأشاد الكثير من المشاهدين بدور الفنانة نرمين الفقي، لتشارك في السباق الرمضاني لعام 2021 بمسلسل ضل راجل ومسلسل النمر.