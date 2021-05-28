الامارات | منة شلبي: "ليه لأ".. حتبنّى طفلة

شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبي: "ليه لأ".. حتبنّى طفلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت النجمة منة شلبى عن موعد عرض مسلسلها "لية لأ"، الجزء الثانى، يوم 10 يونيو المقبل على أحدى المنصات الإلكترونية، حيث ظهرت فى البرومو الدعائى للمسلسل وهى تحاول تبنى طفلة وتواجه كل من حولها بقرارها وما تعانيه من كونها تعيش بمفردها وأصبحت مسئولة عن طفلة.

وحسب موقع "اليوم السابع" المصري، تدور أحداث مسلسل "لية لأ" في 15 حلقة من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين وإخراج مريم أبوعوف، ومن المقرر أن يتم تقديم عدة أجزاء كل منها مخصص لبطلة مختلفة ويناقش العمل إحدى القضايا التى تهم المرأة فى المجتمع المصرى.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "ليه لأ" قدمته الفنانة أمينة خليل فى أولى بطولاتها المطلقة وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه، وشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنانة هالة صدقى وشيرين رضا ومحسن محيى الدين، ومحمد شرنوبى وعدد من الوجه الجديدة من الشباب.

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