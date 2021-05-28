الامارات | أمريكي عمره 75 عاما ينجح في تسلق جبل إيفرست

شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكي عمره 75 عاما ينجح في تسلق جبل إيفرست والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مسؤولون في نيبال اليوم الجمعة إن عجوزا أمريكيا وامرأة من هونج كونج سجلا رقمين قياسيين جديدين في تسلق قمة جبل إيفرست هذا الأسبوع.

وقال مسؤول من الشركة التي نظمت رحلة تسلق القمة إن آرثر موير (75 عاما) أصبح أكبر أمريكي يتسلق أعلى جبل في العالم والذي يبلغ ارتفاعه 8848.86 متر.

وعلى نحو منفصل، تسلقت تسانج ين-هونج (45 عاما) من هونج كونج الجبل في أقل من 26 ساعة بعدما انطلقت من مخيم عند سفح الجبل وهو أقل وقت تقطعه أي سيدة في تسلق القمة.

وعادة ما يقضي المتسلقون عدة أيام في مخيمات مختلفة قبل وصولهم للقمة.

وقال جاريت ماديسون، قائد الرحلة من شركة ماديسون ماونتينيرينج (ماديسون لتسلق الجبال) لرويترز من المخيم الموجود عند سفح الجبل «آرثر ميور هو أكبر أمريكي يصل إلى قمة جبل إيفرست».

وحطم ميور الرقم القياسي الذي سجله بيل بورك، الذي تسلق الجبل وعمره 67 عاما في 2009.

وقال جيانيندرا شريستا المسؤول في حكومة نيبال إن تسانج انطلقت من المخيم في الساعة 1:20 ظهرا بالتوقيت المحلي (0735 بتوقيت جرينتش) يوم السبت ووصلت إلى القمة الساعة 3:10 عصر اليوم التالي.

وحطمت الرقم القياسي الذي سجلته النيبالية بونجو جانجمو لاما في 2017 التي تسلقت الجبل في 39 ساعة وست دقائق.

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