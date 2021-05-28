7 طرق لإزالة أي شيء عالق في عينك بأمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

عادة تعمل رموشنا وجفوننا ودموعنا معًا لمنع الأشياء من دخول أعيننا أو لطردها سريعًا إذا دخلت، ولكن مع ذلك، غالبًا ما تدخل قطعة صغيرة من الرمل أو بعض الغبار إلى أحد العيون مثل ركوب الدراجة أو عندما تكون على الشاطئ، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف سطح القرنية، والذي قد يكون مؤلمًا، وهناك بعض الطرق التي يمكنك القيام بها لكى تساعدك على إزالة أي شيء عالق في عينك، وفق ما أوضح موقع"برايت سايت".

- اغسل يديك قبل أن تلمس عينيك:

عليك البدء في هذه الخطوة خاصة في الحالات التي تريد فيها إزالة أي شيء عالق بأسرع ما يمكن، ومع ذلك ، من المهم جدًا أن تكون يديك خالية من الجراثيم قبل أن تلمس عينيك، سوف تقلل من خطر الإصابة بالبكتيريا غير المرغوب فيها أو حتى المزيد من الأوساخ في عينيك ، وتجنب بعض حالات العين المزعجة للغاية.



- حاول أن ترمش وتدع دموعك تغسلها، لا تفرك عينك:

فرك عينيك هو رد فعل طبيعي يشعر به كل شخص تقريبًا عندما يشعر بشيء يهبط في العين، لكن هذا قد يتسبب في الواقع في مزيد من الضرر لعينيك، لذا حاول إزالة الرمال أو الغبار بدموعك عدة مرات، هذه هي الطريقة العادية التي يحمي بها جسمك عينيك من الأشياء التي يحتمل أن تكون خطرة.

- معرفة ما إذا كان يمكنك اكتشاف ما حصل في عينيك:

بمجرد أن تكون في مكان جيد الإضاءة، ما عليك سوى النظر إلى الأعلى ثم إلى الأسفل وإلى الجوانب، ومعرفة ما إذا كان يمكنك تحديد الكائن على الفور، إذا لم تتمكن من العثور عليه على الفور ، فقد يكون موجودًا في داخل أحد الجفون، لفحص الغطاء العلوي ، قد يكون من المفيد وضع قطن الأذن من الخارج وثني الغطاء برفق فوق طرفه، ثم انظر للأسفل ومعرفة ما إذا كان يمكنك العثور عليه، أما بالنسبة للجفن السفلي، انظر أولاً إلى الجفن السفلي ثم أمسكه، واسحبه برفق إلى أسفل.

- إخراج حبيبات الرمل الصغيرة أو الغبار بحركة دائرية باستخدام عود قطني:

إذا وجدت شيئًا بداخل الجفن، يمكنك محاولة إخراجه بقطعة قطن مبللة، امسك جفنك بإصبع واحد ثم ضع عود القطن عليه بحركة دائرية، مع الابتعاد عن العين ، يمكنك إزالة المهيج بأمان.

- اغمر عينك في ماء نظيف:

املأ الكوب حتى منتصفه بالماء العذب أو بغسول للعين ، إذا كان ذلك متاحًا، ثم ضعي الكوب على العين المراد غسلها، واضغطي بالكوب بإحكام على بشرتك لمنع السائل من التسرب، ثم قومي بإمالة رأسك للخلف وافتح عينك على اتساعها، وحركي عينك من جانب إلى آخر وأعلى ولأسفل للسماح للسائل بغسل جميع أجزاء العين.

- اغسل عينيك للخارج للمدة المناسبة من الوقت:

من المهم أن تعرف إلى متى تحتاج عينك إلى الغسل، أما بالنسبة لأي شيء مزعج بشكل خفيف، مثل صابون اليد أو الشامبو، يجب أن تكون 5 دقائق كافية، وعندما تدخل المواد الكيميائية في عينك، تأكد من غسلها لمدة 15 دقيقة على الأقل.

ما يجب فعله عند فرك عينك بالفلفل الحار؟

من الأفضل عدم غسله بالماء لأن هذا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الشعور بالحرقان، في مثل هذه الحالة، يمكنك استخدام الحليب لأنه حامضي ويفكك الكابسيسين في الفلفل الحار، وبالتالي يخفف الألم، أولاً ، اغسل يديك بالصابون ثم انقعهما في بعض الحليب للتخلص من أي زيت فلفل حار من أصابعك، ثم ضعي برفق بعض الورق المنقوع في الحليب على العين.