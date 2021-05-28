كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 مايو 2021 01:34 مساءً - إذا كنت تتحضرين لليوم الكبير، لا بد أنك تبحثين عن أجدد وأجمل تسريحات شعر العروس، التي توفر لك طلة أنثوية لا تُنتسى في يوم زفافك. لذلك، تابعينا في هذا المقال، حيث نرصد لك مجموعة من أجمل تسريحات شعر عروس صيف 2021، التي تضمن لك إطلالة في غاية الرومانسية والأنوثة، لتختاري من بينها ما يناسبك.



تسريحة الكعكة الفرنسية

تسريحة الكعكة الفرنسية(الصورة من حساب مصففة الشعر تونيا ستايل على pinterest)



تسريحة الكعكة الفرنسية هي إحدى تسريحات الشعر الكلاسيكية التي تلائم كل عروس في يوم زفافها. تمنحك هذه التسريحة مظهراً رائعاً، أنيقاً وحيوياً في الوقت نفسه. اعتمدي معها الفرق النصفي وخصلات الشعر المسحوبة الى الخلف بأسلوب عفوي ناعم، واجعلي شعرك عالياً في منتصف الرأس.

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تسريحة الويفي المنسدلة مع مشبك أنيق من اللؤلؤ

تسريحة الويفي المنسدلة مع مشبك أنيق من اللؤلؤ(الصورة من حساب خبيرة الجمال مارينا بوبدينسكايا على pinterest)



تعد هذه التسريحة الخيار الأفضل للعروس التي ترغب في إطلالة طبيعية ناعمة، وهي تسريحة أنيقة رائجة جداً، تناسب العروس صاحبة الشعر الطويل ومتوسط الطول. ولإطفاء لمسة جمالية مميزة الى تسريحة شعرك، اجمعي الغرة من جانب واحد وثبتيها بمشبك شعر مرصع اللؤلؤ، الذي يعد من أكثر أكسسوارات الشعر رواجاً.





تسريحة الشعر الويفي نصف المرفوع

تسريحة الشعر الويفي نصف المرفوع(الصورة من حساب خبيرة الجمال مارينا بوبدينسكايا على pinterest)



تعتبر تسريحة الشعر نصف المرفوع أحد أشهر تسريحات الشعر في الوقت الحالي، فهي تلاقي رواجاً كبيراً بين جميع النساء، وهي خيار رائع لأي فتاة في حفل زفافها، خصوصاً صاحبات الشعر الخفيف، كونها تمنح الشعر حجماً إضافياً وتجعله يبدو أكثر كثافة. واختاري معها أكسسواراً ناعماً على شكل أغصان مصنوعة من الخرز.

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تسريحة ذيل الحصان الطويل المنخفضة

تسريحة ذيل الحصان الطويل المنخفضة(الصورة من حساب خبيرة الجمال مارينا بوبدينسكايا على pinterest)



إنها تسريحة ناعمة جداً تظهر جمال شعر العروس وثرائه، فإذا كنت ترغبين في اعتمادها احرصي على إضافة حجم إليها لتبدو متناغمة وجذابة، وترك بعض خصلات الشعر الأمامية منسدلة على جانبي الوجه.



تسريحة الشينيون المنخفض

تسريحة الشينيون (الصورة من حساب مصففة الشعر تونيا بوشكاريفا على pinterest)



تسريحة الكعكة المنخفضة، او ما يطلق عليه تسريحة الشينيون المنخفض هي موضة كل المواسم، حيث بإمكان العروس اعتمادها في كل زمان ومكان، وهي تناسب جميع قصات الشعر تقريباً. ولإضفاء لمسة حيوية على إطلالتك في اليوم الكبير، اتركي بعض خصلات الشعر منسدلة بشكل عفوي على جانبي الوجه.

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تسريحة ضفائر حورية البحر

تسريحة ضفائر حورية البحر(الصورة من حساب خبيرة الموضة تايلا روبرتسون على pinterest)



تسريحة ضفائر حورية البحر هي إحدى تسريحات الشعر الرومانسية والبسيطة التي تناسب كل عروس في يومها الكبير، وهي الخيار الأمثل لحفلات الزفاف الخارجية، حيث يبقى الشعر ثابتاً وأنيقاً لساعات طويلة. ولإطلالة مميزة، زيني تسريحة شعرك بأكسسوار ناعم مزين ببتلات الورود البيضاء.

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