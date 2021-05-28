أزياء مزيّنة بطبعات الورود المنعشة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 مايو 2021 01:34 مساءً - تحتاج كل فتاة وسيدة خلال هذا الموسم الحار إلى أزياء مزيّنة ذات طبعات حيوية وملونة، مع طابع راقٍ ومحتشم؛ يزيد من انتعاش إطلالتها ومرحها.

في هذا الخصوص، أطلقت العديد من دور الأزياء فساتين مزيّنة بطبعات ونقشات الورود الملوّنة والمنعشة لموسم صيف 2021، والتي تميّزت بطابعها العصري مع موديلات محافظة بأكمام طويلة؛ لتصبح مثالية لإطلالة هذا الموسم.



حيوية وصريحة

Dolce & Gabbana دولتشي & غابانا



من المهم اعتماد أحذية وحقائب بألوان موحّدة، على أن يتم اختيار لون يجعل الإطلالة تبدو حيوية، في حالة كانت ألوان الفستان هادئة. أما إذا كانت ألوان نقشات الفستان قوية وصريحة، فيفضّل اختيار حقائب وأحذية بألوان هادئة.

من أبرز التصاميم التي لفتت الانتباه هذا الصيف الفساتين المزيّنة بطبعات الورود الكبيرة، والتي قدّمتها بيوت أزياء عديدة إلى جانب تلك المزيّنة بالورود الصغيرة، والتي تبدو أكثر نعومة وبساطة، وفساتين مطرّزة بأشكال من الورود المنوّعة مع اختلاف حجمها ولونها؛ لتبدو أكثر رقياً، مثل فستان أبيض مزيّن بالورود لإطلالة نهارية ناعمة، أو تلك التصميمات الحديثة الملوّنة للسيدة العصرية.

اختاري طبعات الورود من فساتين بتصاميم متنوّعة لهذا الموسم وزيّني بها طلّتك، منها القصير، الطويل، مكشوفة الكتفين، أو من دون أكتاف، أو بأكتاف نصفية.. متوفّرة كلّها بالطبعات المنعشة.

لا شكّ أن الورود تزيد من حيوية الطلّة وتمنحها مظهراً مرحاً ومنعشاً، اختاريها لإطلالات النهار، وأكملي طلّتكِ بإكسسوارات ناعمة. بإمكانكِ أن تنسقي معها أقراطاً على شكل ورود أو إكسسواراً للشعر تزيّنه الورود أيضاً، ولكن احرصي على أن تكون باقي الإكسسوارات من حقائب وأحذية بلون أحادي؛ كي لا تصبح طلّتك صاخبة وقوية.

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منعشة ومرحة

Andrew gn أندريه ج.ن



لا بدّ لكل سيدة خلال هذا الموسم أن تعتمد إطلالات جميلة لا تتطلّب جهداً كبيراً مع التصاميم المزيّنة بزهور وطابع الريترو؛ من خلال تشكيلة من القطع الأساسية، فسواء رغبت في إطلالة تتّسم بالأسلوب الحاد، أو كانت بكل بساطة من مُحبّات طبعة الزهور، تستولي هذه الصيحة بقوة على عالم الموضة بشكل عام، والفساتين بشكل خاص.

إن طبعات الورود هي صيحة لا تغيب عن مجموعات الصيف، فلِمَ لا تختارينها للحصول على إطلالة منعشة ومرحة بأسلوب أنيق؟!

تنوّعت طبعات الورود التي اختارها المصممون لتزيين مجموعاتهم لهذا الموسم، بعضها جاء نافراً وكأنها طبعت على القماش، وبعضها جاء مطبوعاً إما بأحجار صغيرة أو بأحجار كبيرة، كما برزت بلون واحد، على سبيل المثال ورود حمراء تزيّن فستاناً باللون الأبيض، أو متعدّدة الألوان...

في حال مضى عام على حصول السيدة على تصميم مزيّن بالورود، حان الوقت هذا الصيف لتحديث محتوى خزانتها؛ بإضافة التصاميم المنمّقة بالزهور، التي خضعت إلى موجة تغيير كبيرة؛ ظهرت واضحة من خلال طبعة الزهور الريترو بكثرة، أو تلك التصاميم عصرية الطراز التي تبدو متماشية مع الصيحات.

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