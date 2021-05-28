«نكاية في حبيبها السابق».. خطيب منة عرفة يرد على انتقاد متابعة ويوضح حقيقة ارتباطهما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رسالة غزل جديدة وجهها محمود المهدي، إلى خطيبته الفنانة الشابة منة عرفة، عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وذلك بعد قرابة اليومين من نشره رسالة «ربنا يجعل هدومنا في غسالة واحدة».

ونشر «محمود» صورة قديمة تجمعه بالفنانة الشابة منة عرفة، وهما يرتديان ملابس كلاسيك، معلقًا عليها برسالة غزل جديدة نصها «أنتي تريند حياتي»، لترد عليه الفنانة الشابة في تعليقها «وأنت هديتي من ربنا بجد».

وأثارت رسالة محمود المهدي، تفاعل بين متابعيه في التعليقات على رسائل الغزل التي وصفت بـ«الغريبة»: «طريقتك بالغزل جديدة.. إيه الغزل العجيب دا.. عملتوا إيه في موضوع الهدوم دا».

ووسط التفاعل من متابعيه، تلقى «محمود» انتقاد من إحدى المتابعات قائلة في تعليقها «معرفش ليه مش مطمنالك.. حاسة أنها تسرعت نكاية في حبيبها السابق.. وحاسة إنك مستغلها معرفش ليه خاصة وأنك طالع نازل بتتغزل»، ليرد عليها خطيب منة عرفة قائلًا «من وقت ما عرفتها».

ربنا يجعل هدومي وهدومك في غسالة واحدة

وكان محمود المهدي، خطيب الفنانة الشابة منة عرفة، وجه رسالة جديدة لها، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث نشر صورة رومانسية تجمع بينهما، معلقا: «ربنا يجعل هدومي وهدومك في غسالة واحدة».

وعلى الفور ردت عليه الفنانة الشابة: «آمين يارب» مرفقة العديد من الرموز التعبيرية الضاحكة.

إعلان خطبة منة عرفة

وكانت الفنانة الشابة منة عرفة، أعلنت قبل أيام، عبر حسابها الشخصي على تطبيق «انستجرام»، خطوبتها من خلال صورة احتوت على «دبلة الخطوبة» ودونت عليها: «لقد تمت الخطبة» دون أن تعلن اسم خطيبها، وأغلقت التعليقات على ذلك المنشور.

وأطلت منة على متابعيها من خلال صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، «باللون الأحمر، مرتدية فستانا طويلا من الستان، به فتحة من الجنب والأمام».