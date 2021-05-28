«تقبلي تتجوزيه لو معهوش آيفون» سؤال على club house يثير الجدل.. وفتيات: أشكال سوقية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الجدل حول تساؤل طرحه مستخدمو تطبيق club house، عن إمكانية موافقة الفتاة على الارتباط بشخص يمتلك هاتف أندرويد ولا يملك هاتف أيفون، إذ طرح هذا التساؤل أحد المستخدمين خلال حديثه في غرفة مع مجموعة من الأشخاص الآخرين على التطبيق الشهير، موجها ذلك التساؤل للفتيات.

وعقب انتشار ذلك الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، انهالت الكثير من تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي الساخرة من ذلك التساؤل الذي تم طرحه، واصفين إياه بـ«الغريب».

تفاصيل فيديو club house المثير للجدل

ونشر حساب يحمل اسم «مجاهد قاسم» فيديو قام بتسجيله من غرفة club house، الخاص بمستخدمي هاتف الآيفون، تساؤلا للفتيات، حول ما إذا كانت تقبل بالزواج من شاب لا يمتلك هاتف آيفون ويمتلك أندرويد، وعقب نشره لذلك الفيديو انهالت عليه تعليقات المتابعين له والتي كان أبرزها «هيوأدونا امتى؟.. طب وبالنسبة لي كواحد نظامه نوكيا وصاحبي اللي نظامه موتورولا، نروح ننتحر يعني ولا أيه؟»

وعقب طرح الشاب للتساؤل، أجابت الكثير من الفتيات عليه، وكانت ضمن أبرز تلك الإجابات إجابة لفتاة قالت إن من يمتلك جهاز الأندرويد يعد من فئة الفقراء «أشكال سوقية» حسب قولها، مشيرة إلى أن تصرفاتهم غريبة وأفعالهم غير مقبولة، مشيرة إلى أنها من حقها أن تعترض على دخول من يمتلك جهاز الأندرويد لغرف club house.

ووجه أحد الشباب سؤالا آخرا لفتاة تدعى «حبيبة» عن قبولها للزواج من شاب يمتلك هاتف أندرويد وليس آيفون حتى وإن كان من الأغنياء، لترد عليه الفتاة قائلة إن الأندرويد يمثل تفكيره.

وأوضح أحد الشباب خلال الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن امتلاك الشخص لهاتف آيفون أو أندرويد يتحدد حسب ثقافة الشخص وتفكيره، وليس له علاقة بالغنى أو الفقر، مشيرا إلى أن الشخص الذي يمتلك أندرويد تفكيره لا يناسب تفكير الشخص الذي يمتلك آيفون.