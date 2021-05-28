رسالة نارية من أحمد فلوكس لـ «صاحبة أعمال السحر»: دمرتي حياتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رسالة نارية وجهها الفنان أحمد فلوكس، إلى سيدة كان ارتبط بها عاطفيًا لفترة لكنه اكتشف بعد ذلك أنها أجرت له أعمال سحر لإيذائه، إذ كشف عن رسالته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشر «فلوكس» رسالة غاضبًا: «يعني أعمال وسحر وخيانة طول الوقت وكدب وتشويه سمعة وزق ناس وشراء ناس من حوليا.. أنتي إيه يا شيخة ... دا أنت الشيطان نفسه.. يعني خاينة وواطية وكمان بتخلي كل اللي حواليا خاينين بالفلوس بالسحر المهم توصليلي.. مش مصدق أنا إزاي عرفت بني آدمه زيك».

وتابع «فلوكس» في رسالته: «دفعتيني الطاق طاقين وبسببك سيبت بيتي وحياتي حتى نفسي مش لاقيها من كم الأعمال والسحر بتاعتك... حولتيني لشخص مش أنا.. حياتي ادمرت.. ودمرتي حياة ناس كتير طبعًا مش أنا بس.. كارت النيابة مانفعش واتفضح خش على كارت الأعمال ولا أقولك خش على كارت اشتري اللي حواليا ولا أقولك لا زوق الناس ترفع عليه قواضي ولا أقولك لا سوء سمعته ولا أقولك لا كل يوم عمل وسحر.. ولا أقولك لا راقبه.. ولا أقولك لا أنا مش هاسيبوا غير لما ادمروا.. ولا أقولك أعمل عمل لمراته.. لأبوه.. لكل اللي حواليه.. المهم بقالك سنة على نفس الحال.. أذى في أذى في أذى.. حتى يوم ما دبحت لله تتقهري وتقولي مظبت حالي ومعايا فلوس ولما صحابك يقولولك سيبيه في حاله تقوليلهم لا».

واستطرد: «أنتي مابتتعلميش أنتي فاكره أن كده أنت هاتطلعي كويسة.. طيب لما تدمريني كمان هاتمحي اللي فات من حياتك، جوازاتك اللي كلهم خونتيهم ورمولك عيالك وأنا عارف أنك مش هاتهدي غير لما تنهي على نفسك وعليا.. طيب أفتكري كويس أنا فضلت أقولك كفايه وبلاش وفجاءه نزلت من دبي على النيابه وبعديها على طول كلبشات في إيديك واتفضحتي واتعرفت حقيقتك.. مش تسكتي بقى و تلمي نفسك وتبعدي عني وتشوفي حياتك لا إزاي مع الكام راجل اللي تعرفيهم على بعض، في وقت باردوا ليا ولاذيتي.. المرة دي أنا عايز تجيبي آخرك أدي أول قضية والتانية والتالتة وأبعتي للناس وخليهم يؤذوني وبهدلي الدنيا وأعملي اللي نفسك فيه وأبعتي للصحافة واعملي مابدالك.. وبعد كده مش هاقولك غير قابلي وقابلي كويس».

حكم ضد أحمد فلوكس

وكانت الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية قضت حضوريًا، بمعاقبة الفنان أحمد فلوكس، بالحبس لمدة سنة واحدة، لإدانته بسب وقذف وإزعاج وتهديد المجني عليها سيدة الأعمال ياسمين عزت، وذلك في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية، والمقامة من المحام أحمد الجندي، وكيلا عن المجني عليها.

وعلق «فلوكس» على الحكم من خلال فيديو على «انستجرام»، قال فيه «هذا الحكم ما زال به درجات تقاضي وليس حكمًا نهائيًا ولا تعليق على أحكام القضاء، عندنا قضاء عادل بثق فيه جدًا والحق بيجي لأصحابه دايمًا».