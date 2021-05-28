مريم فخر الدين في لقاء نادر عن ازدواجية ديانتها: الشعراوي علمني الصلاة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الواسع أثارها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداولهم لمقطع فيديو للفنانة مريم فخر الدين خلال لقاء نادر لها، تحدثت خلاله عن ابنتها التي اختارت «الولا حاجة»، إذ وضحت مريم فخر الدين من خلاله أنها عندما سألت ابنتها عن رغبتها في ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر، لتجيبها ابنتها «ولا حاجة»، مشيرة إلى أنها تريد أن تكون سعيدة فقط.

وعقب تداول ذلك الفيديو مؤخرا، أصبحت الفنانة مريم فخر الدين تريند على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ يبحث الكثيرون عن ذلك الفيديو الذي تم تداوله مؤخرا.

وكانت الفنانة مريم فخر الدين تحدثت في لقاء لها أنها عاشت فترة ازدواجية في الديانة بين الإسلام والمسيحية، إذ أن والدها كان مصري مسلم، ووالدتها كانت مسيحية متشددة.

كيف تحدثت مريم فخر الدين عن ديانتها؟

وقالت الفنانة مريم فخر الدين في لقاء نادر لها في برنامج «10 مساء»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي كان يذاع عبر شاشة دريم، أن والدتها كانت مسيحية متطرفة، وحرصت على أن تدرس ابنتها في مدارس الراهبات، وأخبرتهم بأنها اسمها ماري فخري، ما جعل الراهبات يحرصن على تعليمها تعاليم الدين المسيحي.

وأضافت مريم فخر الدين، أنها عندما أصبحت تبلغ من العمر 12 عاما اكتشف والدها الأمر، وحرص على تعليمها تعاليم الدين الإسلامي، فبدأ معها بتحفيظها سورة الفاتحة، وكانت تلك السورة هي السر في ذهابها لأداء العمرة 6 مرات، وأداء فريضة الحج أيضا.

وأوضحت مريم فخر الدين أنها عندما رغبت في أداء فريضة الصلاة، كانت لا تعلم كيفيتها، ما جعلها تتوجه للشيخ محمد متولي الشعراوي حتى تتعلم على يديه كيفية الصلاة، وبدأ معها شيئا فشيئا حتى أصبحت تؤدي فريضة الصلاة بشكل صحيح، وحتى وفاتها كانت حريصة على أداء جميع الفرائض في توقيتها، قائلة «كنت بستنى صلاة الفجر».