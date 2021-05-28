منها اللحوم المجمدة.. 8 أشياء احذري وضعها في الميكروويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الميكروويف هو قطعة من معدات الطهي التي تمتلكها كل أسرة تقريبًا، ومع ذلك، لا يدرك الجميع الضرر الذي يمكن أن ينجم عن وضع منتجات معينة فيه، كما جاء في موقع "brightside".

1-الفواكه:

بعض الفواكه إذا وضعت داخل الميكروويف تفقد كثير من مذاقها وملمسها، مثل التفاح والموز، لكن الفواكه المجففة مثل العنب، والزبيب، والخوخ إذا وضعت داخل الميكروويف تسبب انفجار.

2-ورق الألومنيوم:

عند وضع طعام مغلف بورق ألومنيوم في الميكروويف، يمتص ورق الفويل الشحنات الكهربائية المسؤولة عن تسخيين الطعام وتسبب اشتعاله.

3-بلاستيك:

95٪ من المواد البلاستيكية المسخنة تطلق أبخرة كيميائية، لذا حاول تجنب أي حاويات بلاستيكية أو حاويات الستايروفوم لأنها ستطلق مواد كيميائية ضارة.

4-البيض:

يجب تجنب وضع البيض داخل الميكروويف، لأن الحرارة الناتجة عن تسخين الطعام تؤدي إلى انفجار البيض داخله مما يسبب أضرار بالغة.

5-اللحوم المجمدة:

يجب تجنب وضع اللحوم المجمدة داخل الميكروويف، لأن الحرارة لا تصل إلى الأجزاء الداخلية للحوم بالتساوي، ومن ثم يسمح للبكتيريا بالنمو على الطعام.

6-أكواب وأطباق قديمة:

الأكواب والأطباق القديمة التي تم إنتاجها قبل الستينيات يمكن أن تصدر إشعاعات، وذلك بفضل احتوائها على الرصاص والمعادن الثقيلة الأخرى.

7-الأكياس الورقية أو علب الكارتون:

يجب تجنب تسخين الطعام في العلب الكارتونية أو الورقية، وذلك لأنه ينبعث منها أبخرة سامة، بسبب حرارة الميكروويف الشديدة، ما يؤدي إلى اندلاع النيران.



8-الأكواب الحافظة للحرارة:

يجب عدم وضع الأكواب المعدنية الحافظة للحرارة في الميكروويف لتسخين الشاي أو القهوة، لأنها ستؤدي إلى تلف الميكروويف.