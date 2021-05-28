ما الذي يمكن أن يفعله بجسمك نقص الزنك.. وإليك 5 أطعمة للمساعدة في تلبية متطلباتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

الزنك هو أحد هذه العناصر الغذائية الموجودة في جسم الإنسان على شكل آثار، وهو ضروري للوظائف الهامة مثل التئام الجروح وإنتاج الخلايا، ووظائف المناعة، فيعد من أهم المعادن التى يحتاجها الجسم لأداء العمليات الحيوية، وتحسين الصحة والمناعة، وفق ما ذكر موقع timesnownews.

كل عنصر غذائي في جسم الإنسان مسؤول عن وظيفة معينة، إلى جانب وظيفتها، فهي تعمل جنبًا إلى جنب مع العناصر الغذائية الأخرى وتساعدها في عملياتها، ويمكن أن يؤدي كل من زيادة ونقص هذه العناصر الغذائية إلى آثار صحية ضارة على جسم الإنسان.

نقص الزنك

لا ينتج جسم الإنسان الزنك ولا يخزن أيًا منه، الكمية التي يحتاجها الجسم يجب تعويضها من خلال النظام الغذائي والمكملات الغذائية، وعلى الرغم من أن نقص الزنك نادر، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى معالجة بسبب آثاره الضارة على جسم الإنسان، ويمكن تشخيص نقص الزنك من خلال تحليل الشعر أو تحليل الدم أو البول، قد تشمل الآثار الشائعة لنقص الزنك ما يلي:

-إسهال

-فقدان الشهية

-فقدان الوزن المفاجئ

-تباطؤ عملية التئام الجروح

-إعياء

الأطعمة الغنية بالزنك

ونستعرض فيما يلي بعض الأطعمة التي يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي لتلبية متطلبات الزنك الخاصة بك:

-البقوليات

تندرج الفاصوليا والعدس والحمص ضمن فئة البقوليات، يمكن أن تكون مصدرًا ممتازًا للزنك والمواد المغذية الأخرى، نظرًا لوجود الفيتات، يوصى بتناولها بعد نقعها أو غليها أو تسخينها أو تنبت عليها.

-منتجات الألبان

تعتبر منتجات مثل الحليب والجبن مصدرًا جيدًا للزنك، علاوة على ذلك، فهو يحتوي على عناصر غذائية حيوية أخرى مثل البروتين والكالسيوم وفيتامين د التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الجسم.

-المكسرات

العديد من المكسرات بما في ذلك الفول السوداني والجوز واللوز هي خيارات غذائية صحية للغاية، يسهل غرسها في النظام الغذائي وتوفر العناصر الغذائية الأساسية لجسم الإنسان مثل الدهون الصحية والزنك والبروتين والألياف.

-البيض

غالبًا ما يشار إليه على أنه طعام خارق، فيعد البيض مصدرًا جيدًا للبروتين والزنك والدهون الصحية والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، يمكنك إضافته إلى نظامك الغذائي عن طريق تناوله بطرق مختلفة مثل المخفوق أو المسلوق أو المسلوق.

-الشوكولاتة الداكنة

من لا يحب الشوكولاتة؟ زاد تفضيل هذا الطعام اللذيذ عشرة أضعاف بعد معرفة الفوائد الصحية للشوكولاتة.، الشوكولاتة الداكنة مصدر جيد للزنك، ومع ذلك، يجب تناول الشوكولاتة بكميات معتدلة لأنها تحتوي أيضًا على كمية كبيرة من السكر فيها