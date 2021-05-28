بعد تصدرها التريند.. من هي ابنة مريم فخر الدين التي اختارت «الولا حاجه»؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدرت الفنانة مريم فخر الدين تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول فيديو في لقاء نادر خلال أثناء حديثها عن ابنتها التي اختارت «الولا حاجه»، إذ أوضحت الفنانة مريم فخر الدين أنها عندما كانت تسأل ابنتها عن رغبتها في ماذا تصبح عندما تكبر، لتجاوب عليها «ولا حاجه»، مستكملة حديثها معها بأنها تريد أن تستمتع بحياتها فقط.

وعقب تداول ذلك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اتجه الكثيرون إلى البحث عن اسم مريم فخر الدين، فضلا عن البحث عن هوية ابنتها ومعرفة أبرز المعلومات عنها، ونرصد من خلال هذا الفيديو أبرز المعلومات عن ابنة مرم فخر الدين، كالتالي:

من هي مريم فخر الدين؟

- هي إيمان محمود ذو الفقار، ابنة الممثل والمخرج محمود ذو الفقار وابنة أخ الفنان الكبير صلاح ذو الفقار.

- ولدت في شهر نوفمبر من عام 1952.

- تحدثت عنها والدتها في لقاء نادر لها بأنها كانت ترغب في ألا تعمل في أي من المجالات عندما تكبر، مشيرة إلا أنها عندما سألتها عن رغبتها في ذلك أجابتها «ولا حاجه».

- والدتها هي الفنانة مريم فخر الدين التي ولدت لأب مصري مسلم وأم مسيحية تدعى باولا.

- عاشت والدتها فترة في إزدواجية للديانة بين المسلمة والمسيحية، حتى اكتشف والدها ذلك.

- لديها أخ وأخت غير أشقاء لها.

- تزوجت مرين فخر الدين مرتين، الأولى وهي تبلغ من العمر 16 عاما من مليونير يدعى مدحت الهواري، والثانية من أحد المعجبين الذي كان لديه ابنتان.

- وصفت الفنانة مريم فخر الدين ابنتها بأنها متسلطة وقوية الشخصية.

وعقب وفاة والدتها، رفضت إيمان ذو الفقير إنشاء متحف لوالدتها يجمع مقتنياتها، مشيرة في ذلك إلى أن من يفعل ذلك الفراعنة فقط وليس الممثلين.