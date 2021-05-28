خبيرة تغذية توضح الفرق بين الموز الأصفر والأخضر والأكثر فائدة للجسم

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر الموز من أفضل المصادر الطبيعية للطاقة والسكريات البسيطة والمعادن المهمة لجسم الإنسان، حيث يحتوي على العديد من السعرات الحرارية، كما يمد الجسم بالطاقة والنشاط على مدار اليوم، ويساعد أيضا على الوقاية من المشكلات الهضمية.

وأوضحت خبيرة التغذية أولجا كورابليوفا، فوائد الموز للجسم وأكثرهم فائدة ما بين الموز الأصفر الناضج أم الأخضر غير الناضج، حيث يحتوي الموز غير الناضج على سعرات حرارية قليلة، لكل 100 جرام منه 56 كيلو سعرة، ويساعد هذا النوع على خفض الوزن، وكذلك لمرضى السكري، لأن نسبة السكر في الموز الأخضر منخفضة مقابل الكثير من النشاء، لذلك يساعد على خفض الشهية ويحتاج فترة أطول لهضمه.

وأضافت خبيرة التغذية، أن الموز الأصفر الناضج، 100 جرام منه تحتوي على 90-100 كيلو سعرة، كما أنه يحتوي على مضادات أكسدة قوية تحمي الخلايا من التلف، ويحتوي هذا النوع من الموز على نسبة عالية من السكر، لذلك في حالة الوزن الزائد يفضل الامتناع عن تناوله، وبخلاف الموز الأخضر فهو سهل الهضم لذلك يفيد خلال النشاط البدني والتدريبات الطويلة، بحسب ما ذكره موقع «روسيا اليوم».

فوائد تناول الموز

يساعد تناول موزة واحدة أو اتنين في اليوم على تقوية الصحة العامة، وذلك لاحتواء الموزة الواحدة على 10% من حاجة الجسم اليومية إلى البوتاسيوم، وحوالي 30% من حاجة الجسم اليومية إلى حمض الفوليك، الضروري لعمل القلب والجهاز العصبي بصورة طبيعية.

يساعد الموز على الوقاية من الإمساك لاحتوائه على الألياف القابلة للذوبان ونسبة عالية من الماء التي تساهم في تسهيل حركة الأمعاء.

يعمل الموز على تقوية جهاز المناعة والوقاية من العديد من الأمراض والسرطانات.

يحسن الحالة النفسية، حيث يعمل كمهدئ للأعصاب ويقلل الاكتئاب لاحتوائه على مادة التريبتوفان، كما يساعد الموز على الاسترخاء وتحسين المزاج.