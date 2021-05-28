علي ربيع يحتفل بزفاف شقيقته.. ومتابعوه: «بترقص وبنتك في المستشفى»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك الفنان علي ربيع، نجم مسرح مصر، صورًا له ومقطع فيديو من حفل زفاف شقيقته، وذلك عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعدما نشرت طليقته ندى محمود، صورة لابنته «مليكة» داخل المستشفى.

وظهر «علي» في الحفل وهو برفقة أصدقائه منهم الفنان محمد عبدالرحمن الشهير «توتا»، وأحيا الحفل المطرب الشعبي محمود الليثي ورضا البحراوي، ورغم تفاعل معه المتابعون في التعليقات «منور الدنيا كلها.. مبروك لأختك.. ما شاء الله تبارك الرحمن.. ربنا يحميك يا غالي».

لكن، أيضًا جاءت بعض التعليقات التي انتقدت مظاهر الفرح رغم وجود طفلته «مليكة» في المستشفى: «يعني بترقص وأنت بنتك في المستشفى» ليبرر بعض متابعيه بأن طفلته كانت تحصل على أحد التطعيمات الطبية.

طليقة علي ربيع: ادعوا لمليكة

وكانت ندى محمود، طليقة الفنان علي ربيع، نشرت عبر خاصية «استوري»، على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو قصير لا يتجاوز مدته دقائق، من داخل المستشفى، لطفلتها وهي في حالة صحية غير جيدة.

وظهرت طليقة علي ربيع خلال الفيديو مع ابنتها «مليكة»، التي كانت تنام على سرير داخل المستشفى وتصرخ من الآلم، وبجوارها طليقة الفنان علي ربيع، وهي تبكي بجوارها وتضمها لصدرها وتحتضنها أثناء قيام الطبيب بإجراء الفحص الطبي عليها.

وأرفقت ندى محمود، تعليقًا على مقطع الفيديو، التي شاركته عبر خاصية «استوري»، قائلةً :«ربنا يشفيكي يا نن عيني، ادعوا لمليكة تبقى كويسة».

زواج علي ربيع وندى محمود

وكان الثنائي علي ربيع وندى محمود، احتفلا بزفافهما في عام 2018 الذي أُقيم في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد من نجوم ونجمات الفن، فضلا عن أسرة مسرح مصر، ولكن هذه الزيجة لم تدم إذ انفصلا بعد عام من الزواج بسبب والدته بحسب ما صرحت به «ندى»، وأسفرت هذه الزيجة عن ميلاد ابنتهما مليكة.