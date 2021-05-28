6 أخطاء في الأزياء الصيفية ما زال يرتكبها الرجال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعد فصل الصيف الوقت المثالي لتجربة تشكيلات جديدة من الأزياء والموضة، ولكن الرجال عادة ما يتغافلون عن تفاصيل صغيرة، قد تفسد إطلالتهم بالكامل.

ووفق ما نقل موقع "brightside"، نستعرض لكم 8 أخطاء شائعة في الملبس يرتكبها الرجال أثناء فصل الصيف،فيما يلي:

- اختيار القمصان ذات الأكمام القصيرة:

عندما يتعلق الأمر باختيار قميص تيشرت، ترى بعض الرجال يركزون فقط على ما إذا كان يلائم مقاسهم، ويتناسون تماماً مسألة الأكمام، وفي معظم الحالات، يجب أن تغطي الأكمام حوالي نصف الذراع العلوية حتى تتناسق جميع أجزاء الجسم، غير أنه من المهم الانتباه بشكل الجسم أيضاً، فعلى سبيل المثال، إن كان الرجل طويل القامة، ستناسبه الأكمام الطويلة بشكل أفضل.

- الإكثار من ارتداء بنطلون الجينز:

بينما يعتبر الجينز مريحاً للغاية ويلائم جميع الأذواق بشكل رائع، إلا أنه ليس أكثر الملابس لفصل الصيف، الدينيم ليس قماشاً جيد التهوية، ومن المحتمل أن تشعر بالحر وتتعرق عند ارتدائه، لذا اختار قماشاً أرق مثل الكتان، لإطلالتك اليومية صيفاً.

- تجنب الألوان المشرقة:

فصل الصيف هو الوقت المثالي لتجربة ألوان جديدة، خاصة إن لم تكن معتاداً على ذلك، فإذا كنت مبتدئاً في هذا النوع من أساليب الملابس، فابدأ بدمج قطعة ملابس زاهية ذات لون واحد في مظهرك لترى ما تشعر به، و يمكنك أيضًا تجربة أنماط مختلفة مثل الأزهار أو المطبوعة الحيوانية لتجديد مظهرك.

- اختيار ملابس ضيقة للغاية:

ستجعلك الملابس الضيقة تتعرق أكثر وتقيد حركتك أيضاً، في فصل الصيف، قد يكون من الأفضل الاسترخاء قليلاً، وامنح بشرتك مساحة كافية لتتنفس بأريحية واختر الملابس الواسعة التي تناسب مقاسك، هذا لا يعني أنه يجب أن ترتدي ملابس فضفاضة؛ فالمقصود ببساطة، أن تختار العناصر التي تساعد في إبراز ملامحك القوية، مثل الجزء السفلي من ذراعيك وكتفيك، دون أن تزيد شعورك بالحر الشديد.

- اختيار السراويل ذات الطول الخطأ:

يقول خبراء الموضة إن تغطية الركب بالسراويل القصيرة موضة قديمة، إن كنت تريد أن تبدو جذاباً وأنيقاً، فعليك ألا تهاب إظهار ساقيك وعضلاتك، ومن أجل إطلالة مثلى، يجب أن يرتفع السراويل القصيرة بمقدار مسافة 7 إلى 10 سنتيمترات فوق الركبة.

- ارتداء جوارب طويلة مع شورت قصير:

رغم أن استعراض الجوارب الملونة والمزينة بأنماط مختلفة صار من صيحات الموضة مؤخراً، إلا أنه عندما تقرر ارتداء شورت قصير، فمن الأفضل اختيار الجوارب التي تصل إلى حد الكاحل أو انتقاء جوارب لا تظهر من الحذاء أو منخفضة الطول، والهدف من وراء ذلك هو إظهار جلد ساقيك دون تشويه نسب الجسم بالجوارب.