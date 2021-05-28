إذا مرت عليك تلك المدة في العلاج من مرض الفطر الأسود.. فأنت في أمان

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحول الحديث الفترة الأخيرة عن الفطر الأسود بعد انتشار الإصابة به في بعض الدول، ويعتبر من الفطريات النادرة التي تؤثر بشكل أساسي على من يعانون من نقص المناعة، وتسمى بعدوى الفطريات السوداء، والتي تعيش عادة في التربة والمواد العضوية المتحللة، ويحتاج عند الإصابة بمرض الفطر الأسود الخضوع للعلاج عدة أسابيع، للتماثل والشفاء.

مدة علاج المرضى بالفطر الأسود

أوضح الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الفطر الأسود ليس له علاقة بكورونا، فهو أحد الأمراض المرتبطة بالمناعة، ويصاب به الأشخاص في حالة انخفاض المناعة بصورة مبالغ فيها.

وأضاف «بدران»، أثناء حديثه لـ «هُن»، أن فترة علاج المصابين بالفطر الأسود تستغرق من 4 لـ 6 أسابيع، وفي بعض الأحيان قد يتطلب علاجه إجراء جراحة لاستئصال الأنسجة الميتة أو المصابة كإزالة العينين أو الفك العلوي لوقف انتشار العدوى.

الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية يسبب الإصابة بالفطر الأسود

وأكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الاستخدام المفرط أو غير المدروس للمضادات الحيوية والكورتيزون يسبب الإصابة بالفطر الأسود، حيث تحفز نمو الفطريات واستخدمها عبثيا يسبب الإصابة به.

طرق الإصابة بالفطر الأسود

وأوضح أن الإصابة بفيروس كورونا تضر بالغشاء المخاطي في مجرى الهواء والأوعية الدموية، فهى من الأماكن التي ينمو عليها الفطر الأسود، وبالتالى يتحول الشخص المصاب إلى بيئة خصبة لنمو الفطر به.

علاج الفطر الأسود

واختتم «بدران» حديثه، أن علاج الفطر الأسود في الحالات حديثة الإصابة بالفطر الأسود يكون بتناول مضادات الفطريات يحددها الطبيب، وفي الحالات المتأخرة يتطلب الأمر التدخل الجراحي لإزالة الأنسجة التالفة ووقف انتشارها للمخ سريعا.

أعراض الإصابة بالفطر الأسود

توجد بعض الأعراض التي تظهر على المصابين بالفطر الأسود منها:

الرؤية الضعيفة.

الحمى.

تورم الوجه من جانب واحد.

الصداع.

احتقان الأنف أو الجيوب الأنفية.

ألم في الصدر وضيق في التنفس.

آلام في البطن.

غثيان وقيء ونزيف في الجهاز الهضمي.