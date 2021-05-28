فولة واتقسمت نصين.. كواليس علاقة هنا وفرح الزاهد: اديتها بوكيه الفرح وصديقتها المفضلة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اشتهرت فرح الزاهد بجمالها ورقتها، وهو ليس بغريب عليها فهي شقيقة «باربي السينما»، الفنانة هنا الزاهد، واللتان تحدثتا عن علاقتهما ببعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال اللقاءات التلفزيونية والحوارات، ومنها أن «فرح» لم تستطع إخفاء دموعها أثناء حفل زفاف شقيقها على الفنان أحمد فهمي، كما تحاكى الجميع عن دورها خلال مسلسل «الطاووس»، الذي شاركت به ضمن السباق الرمضاني لعام 2021.

ويتزامن اليوم 28 مايو، عيد ميلاد فرح الزاهد، ويُقدم «هُن» أسرار وعلاقتها بشقيقتها الفنانة هنا الزاهد، خلال السطور التالية.

تشابه كبير في الملامح والطباع، يجمع بين الفنانة هنا الزاهد وشقيقتها فرح، والذي بدا واضحًا حينما تنشران صورهما معا، عبر صفحاتهما الرسمية على مواقع السوشيال ميديا، فهما تمتلكان نفس العينين الزرقاء، ونفس لون البشرة والشعر.

دعم وحب وصداقة

«الداعمة الأولى التي أراها أينما أذهب، الشتاء مقابل الصيف»، هكذا وصفت الفنانة هنا الزاهد، شقيقتها فرح والتي تعتبر بمثابة يد العون التي تقدم لها، أينما سارت في شتى الأمور والمواقف، من خلال نشر صورة تجمعهما عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام».

صديقتي المقربة

تحاول هنا الزاهد ترجمة وإظهار الحب لشقيقتها فرح، من خلال نشر الصور التي تجمع بينهما عبر صفحات السوشيال ميديا.

وكانت كشفت «هنا» عن صديقتها المقربة، في منشور لها قبل أعوام، وقالت: «لم أسع مطلقا إلى أن تكون لي صديقة مقربة لأننى بالفعل لدى صديقة واحدة وهي شقيقتي فرح».

خدت بوكية الفرح والعروسة

وعلى أنغام أغنية «يابنات يابنات»، للفنانة نانسي عجرم، أهدت الفنانة هنا الزاهد في حفل زفافها، باقة الورد، لشقيقتها «فرح» في إشارة منها للحاقها بها والزواج.

ونشرت هنا الزاهد عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عددًا من الصور التي تجمعها بشقيقتيها فرح ونور، من خلال جلسة التصوير اللاتي خضعن لها خلال حفل زفاف هنا، وأرفقت تعليقًَا على الصور قائلةً: «حياتي في صورة».