كيف تتعاملين مع شريك حياتك قليل الكلام؟.. إليك بعض النصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تقع الفتيات في مشكلة عند الاكتشاف بعد فترة من الزواج أن شريك الحياة قليل الكلام، وبالتالي يجعلها قد تشعر بالضيق والحزن، ما قد يدفعها للسؤال عن كيفية التعامل مع الرجل ذات هذه الشخصية.

وهنا نستعرض لكم في السطور التالية، أبرز النصائح للتعامل مع شريك الحياة قليل الكلام، وذلك وفق ما أوضحته الدكتورة إيمان عبد الله محمد السيد استشاري علم النفس والعلاج الأسري لـ"الخليج 365", فيما يلي:

- يجب معرفة أن لكل زوج شخصيته، فهناك من يميل إلى التحدث كثيرا، أو الصمت، أو عدم التعبير عن مشاعره.

- من الضروري التحدث معه عن الأمور والاهتمامات التي تثير اهتماماته مثل الرياضة، وذلك لكى ينجذب إلى الحوار معها.

- الحرص على تقوية علاقتك مع شريك الحياة، عن طريق تدعيمه، وأن تشعريه بالحب والحنان دائما، لتعزيز ثقته بنفسه.

- تحدثي معه بهدوء واتزان، مع الحرص على التحكم في انفعالاتك.

- يجب عليك أن تشاركيه في المشاكل والضغوطات التي تواجهه، وتقدمي له المساعدة، حتى تشعريه بالأمان.

- تجنبي الإصرار عن التعبير عن مشاعره تجاهك، حتى لا تشعريه بالغضب.

- من الضروري أن تقدر الزوجة، إن الرجل يمكن أن يمر ببعض الضغوطات في العمل، ما يجعله لا يفضل التحدث.

- الابتعاد عن توجيهك نقد دائم له بشكل مستمر، بل تحدثي عن الإيجابيات المميزة في شخصيته.

- من الأفضل أن تختاري الوقت المناسب لتناقشيه بهدوء دون عصبية وانفعال.

- من الضروري إعطاء مساحته الخاصة لقضاء وقت في ممارسة الأنشطة الرياضية أو أصدقائه، حتى يشعر بالحرية والثقة، وعدم التقييد.

- الاهتمام بمظهرك، من الأمور المهمة التي تساعد على جذب شريك الحياة للتحدث معك.

- يجب معرفة أن يمكن لفقدان شخص ما، أن يؤثر على حالته النفسية، ويجعله دائما يميل إلى الصمت والكلام القليل.

- استخدمي أسلوب الذكاء العاطفي, والمرونة، فضلا عن التحلي بالصبر في طريقة تعاملك مع شريك الحياة، من الأشياء التي تساهم في تقبل اختلاف شخصية زوجك.

- تجنبي مقارنته مع الأشخاص الآخرين، وذلك حتى لا تثير عناده وغضبه.

- الحرص على التنزه، لقضاء وقت ممتع، حتى يشعر بالحب والعاطفة.

- تجني السخرية أو الانشغال بالهاتف أثناء حديثه معك، حتى إذا كان الموضوع بسيطا.