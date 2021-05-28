فيديو.. أب كويتي يستقبل ابنته العائدة من الخارج بالورود والغناء.. ومتابعون: عيطنا لما شوفناه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، أثار فيديو لأحد المواطنين الكويتيين الكثير من الجدل، عقب نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يظهر الأب بالفيديو خلال تواجده في المطار لاستقبال ابنته العائدة من الدراسة بالخارج، ممسكا بعقد ورد، ويغني لها إحدى الأغنيات التي تعبر عن مدى فرحته بها واشتياقه لها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ذلك الفيديو معلقين عليه الكثير من التعليقات التي أشادت بتلك اللحظة المؤثرة، ومشيدين برد فعل الأب، ونرصد من خلال هذا التقرير لحظة استقبال الأب الكويتي لابنته بالمطار، وأبرز التعليقات التي كتبها رواد مواقع التواصل الاجتماعي كالتالي:

تفاصيل الفيديو

ظهر المواطن الكويتي في الفيديو وهو يسير على قدميه في صالة استقبال المسافرين وهو يردد أغنية بصوت عال لابنته العائدة من الخارج، وجاءت كلمات الأغنية «انت يا طير السعد يا بنت أبوك.. أنت الغلا أنت حياتي كلها»، واستقبلها والدها بالعناق والورود، بعد عودتها من دراستها بالخارج.

وعن الأب فهو الدكتور مناور الراجحي رئيس قسم الإعلام بجامعة الكويت، تخرجت ابنته منار في تخصص الطب النووي من الولايات المتحدة الأمريكية، وظل الأب محتضنا ابنته لفترة طويلة مرددا كلمات الأغنية، تعبيرا له عن مدى سعادته وفرحته بها واشتياقه لها.

استقبال حار من الأب والأم للابنة عقب عودتها من السفر

واستقبلت الأم أيضا ابنتها بالزغاريد في صالة استقبال المسافرين، وسط أنظار الجميع في الصالة، وظل والدها يردد لها كلمات المباركة على تخرجها في ذلك المجال.

وحاز ذلك فيديو استقبال الأب الكويتي لابنته في المطار على إعجاب الكثيرين من المتابعين، وتخطى الفيديو مليوني مشاهدة عقب نشره، وعلق الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو بعد إشادتهم به، معبرين عن تأثرهم الشديد بتلك اللحظة بين الأب وأبنته، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي «الفيديو مؤثر جدا وعيطنا لما شوفناه.. ربنا يباركله فيها ويفرحه بيها.. أبوها فخور بيها جدا».