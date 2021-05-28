شائعات محمد صلاح وخلع الحجاب والتاتو.. محطات في حياة إيمان العاصي (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة إيمان العاصي، محركات البحث خلال الساعات السابقة، بعدما اقترن اسمها باللاعب المحترف محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، بعدما زعم البعض إن الفنانة قامت بوشم أول حروف من اسمه على ظهرها، وسرعان ما وضعها الرواد في قائمة الاتهامات والانتقادات فور نشر صورتها التي شاركت بها منذ أسبوع مضى، والتي حاولت خلالها إبراز التاتو.

وما أشعل الجدل هو تزامن نشر صورة «العاصي» بتاتو الحروف مع قيام لاعب ليفربول المحترف بحذف صور زوجته «ماجي» من حسابه الشخصي على «انستجرام».

ويرصد «هن» في السطور التالية محطات مؤثرة في حياة إيمان العاصي.

زواجها وإنفصالها

كانت الفنانة الشابة، عقدت قرانها على رجل الأعمال نبيل سمير زانوسي عام 2010، وعلى الفور، جرى تداول عدة أخبار عن اعتزالها الفن بعد زواجها، الذي كلل بابنتها الوحيدة «ريتاج».

وعقب شهور قليلة من زواجها وإعلانها اعتزال التمثيل، فوجىء الجميع بانفصالها، حيث تداولت صورتها في صفحات الحوادث بالصحف اليومية بعدما حررت محضرا في قسم شرطة مدينة الشيخ زايد‍، تتهم فيه زوجها باختطافها واحتجازها بشقته بعد أن طلبت منه الطلاق.

ارتداء الحجاب واعتزالها الفن ثم نزعه

أعلنت «العاصي» بالفعل الاعتزال عام 2011، بعدما ارتدت الحجاب، ولكن عادت مجددًا بعد فترة من ذلك، قبل انفصالها نازعة الحجاب.

شائعة خطوبة بفنان شاب

في 2016، زادت الشائعات حول أمر خطبتها من الفنان طارق صبري، ولكنها على الفور نفت الأمر خلال استضافتها في البرنامج الإذاعي «لسه فاكر» مؤكدة حينها أنها غير مخطوبة، وأنها لم تدخل أي مشروع ارتباط قريب، مؤكدة أنها في حالة خطبتها سوف تعلن الأمر بكل تأكيد، وأن كل ما تم تداوله بخصوص ارتباطها عار من الصحة.

إصابتها بفيروس كورونا

أصيبت الفنانة إيمان العاصي، في يونيو الماضي، بفيروس كورونا خلال موجته الأولى، حيث شاركت مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت من خلاله تعافيها من فيروس كورونا، مؤكدة أن الإصابة والمرض «مش عيب»، وأن المتعافي «مش منبوذ»، مؤكدة أنَّها اكتشفت إصابتها يوم وقفة العيد وذلك بعد تحليل إيجابي أجرته في أحد المراكز التابعة لوزارة الصحة، ثم التزمت بالعزل المنزلي والبروتوكول العلاجي حتى مرت فترة المرض.