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الزنك.. سلاحك لمحاربة البثور

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محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت الدكتورة ماريون مورس-كاربي إن الزنك يعد سلاحا فعالا لمحابة البثور؛ حيث إنه يمتاز بتأثير مُجفف ومُثبط للالتهابات، كما أنه يعمل على شفاء الجروح وتنشيط جهاز المناعة.

وأوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية أنه من الأفضل لهذا الغرض استعمال مستحلب أو معجون يحتوي على الزنك، مع مراعاة وضع طبقة نحيفة من أي منهما.

وأضافت مورس-كاربي أنه لا يجوز استخدام كريم أو مرهم يحتوي على الزنك؛ وذلك بسبب المحتوى العالي من الدهون بهما، والذي يؤدي إلى نتيجة عكسية، ومن ثم تفاقم حالة البثور وحب الشباب.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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