في ظل الموجة الحارة هل الاستحمام يوميا مضر؟.. استشاري أمراض جلدية يوضح

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر الاستحمام اليومي ضروريًا ولا يمكن الاستغناء عنه، لأنه يساهم في تكاثر البكتيريا على الجلد ويزيد من جفاف البشرة، ولكن هل يعتبر الاستحمام يوميا مضر؟

قال الدكتور مجدي حمزة، استشاري الأمراض الجلدية، إنه في فصل الصيف نحتاج إلى الاستحمام بشكل مستمر أكثر من الشتاء، ولكن لابد من مراعاة الخطوات الصحية التي لا تضر الجلد.

وأضاف «حمزة»، أثناء حديثه لـ «هُن»، أنه للحفاظ على صحة الجلد يفضل الحرص على الاستحمام بالماء الفاتر، وعند الاستحمام بالماء الدافىء يجب عدم إطالة الوقت تحت الماء حفاظا على البشرة، مؤكدا على فرك الجسم عند الاستحمام بـ «ليفة» ناعمة.

علاج الأشخاص الذين يعانون من الإكزيما والجفاف الزائد اثناء الاستحمام

ونصح استشاري الأمراض الجلدية، الأشخاص الذين يعانون من الإكزيما والجفاف الزائد، باستخدام «جل» وزيوت خاصة لترطيب الجسم بعد الاستحمام، وفي حالة عدم وجود مشاكل جلدية يمكن استخدام الصابون العادي.

نصائح عند استخدام الصابون على الجلد

يستخدم الصابون المضاد للجراثيم للحالات المرضية.

من الأفضل استخدام الصابون السائل أو العادى الغني بزيوت تساعد على ترطيب الجلد.

فوائد الاستحمام بالماء البارد

ومن فوائد الاستحمام بالماء البارد كما ذكرها موقع «سبوتينك»

التخلص من أوجاع العضلات، حيث كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة كاليفورنيا انه يساعد على علاج آلام العضلات.

تقليل أعراض القلق والتوتر، حيث حققت بعض الدراسات في العلاج المائي في علاج حالات الصحة العقلية الأخرى.

تعزيز جهاز المناعة وتحسين الدورة الدموية.

زيادة إفراز هرمونات الشعور بالرضا في الدماغ، كما يقلل الماء البارد من الكورتيزول، وهو هرمون يسبب الإجهاد.

أشخاص ممنوعون من الاستحمام بالماء البارد

وهناك بعض الفئات ممنوعون من الاستحمام بالماء البارد منهم الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية حيث تضيق الأوعية بشدة ثم تتوسع بشكل حاد.