هل يجوز زواج المرأة دون موافقتها؟.. «البحوث الإسلامية» يجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ورد عبر الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، سؤال عبر «فيسبوك»، عن حكم زواج المرأة دون موافقتها أو بالإكراه؟.

حكم زواج المرأة دون موافقتها؟

وجاءت الإجابة بأن استبداد الولي باختيار الزوج وانفراده بالعقد هو جناية على المرأة واستهانة بعواطفها وأحاسيسها، فلا يجوز إكراه المرأة على الزواج ممن لا ترغب في الزواج منه، ولا يصح النكاح إذا كانت المرأة مكروهة عليه.

وأكد المجمع أن دليل زواج الفتاة برضاها واختيارها، ما رواه مسلم «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن»، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال «أن تسكت»، وفي رواية «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها».

وجاء التأكيد على أهمية رأي المرأة في الزواج ولابد من موافقتها عليه إما بالقول من الثيب وإما بالسكوت من البكر.

لجنة الفتوى: لا يجوز زواج الفتاة رغما عنها

وأوضحت لجنة الفتوى، أن النبي صلى الله عليه وسلم، رد الأمر إلى من زوجت بغير رضاها، إن شاءت أمضت وإن شاءت رفضت، كما روى البخاري أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهى كارهة، وكانت ثيبا، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها.

وأكدت الإفتاء أنه في السنن أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم في الإمضاء على الزواج أو فسخه.

وروى أحمد والنسائي وابن ماجه أن رجلاً زوج بنته بغير استشارتها، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: «إن أبى زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته»، فجعل الأمر إليها، فلما رأت ذلك قالت: «أجزت ما صنع أبى، ولكنى أردت أن أعلم النساء أنه ليس للأباء من الأمر».