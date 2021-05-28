كيف واجه شريف الدسوقي عملية البتر.. دعم الأصدقاء وتقبيل القرآن الكريم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ابتلاء عظيم يواجهه الفنان شريف دسوقي، الذي عانى من مرض السكر، خلال الفترة الماضية، لينتهي به المطاف في النهاية لبتر ساقه.

«الحمد لله على كل شئ» كان تعليق الفنان الأول عقب بتر ساقه، تلك العملية الصعبة التي فجرتها الفنانة بدرية طُلبة، مُعلنة عن سوء حالته الصحية مع تطورات مرض السكر التي لم تنتهي سوى بالبتر.

الكثير من مشاعر الدعم، والمحبة التي تلقاها الفنان، كانت بمثابة «قشاية» تعلق بها للخروج من محنته ومواجهة الاختبار الصعب.

نجمات 100 وش.. أول الداعمين

قدمت بعض نجمات مسلسل بـ «100 وش» الدعم لصديقهن، بالدعاء والتبرع وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية وبتر ساقه.

وكتبت علا رشدي عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «حبيبي سبعبع.. شريف دسوقي الفنان الجميل الطيب الموهوب.. ألف سلامة عليك».

وأضافت: «يا رب هون عليه وصبره واشفيه يا رب وانزل في قلبه السكينة وقبول قضاء الله وقدره يارب.. احنا كلنا معاك! وهترجع أقوى وأحسن من الأول إن شاء الله!! بالرجاء الدعاء لسبعبع».

وقالت الفنانة زينب غريب، خلال منشور على موقع «إنستجرام»، دعما لزميلها: «أنا مش عارفة أقول إيه ولا إيه في حق الأستاذ شريف الدسوقي، دايمًا كان معانا محترم وخلوق لأبعد حد في مسلسل بميت وش، وعلى المستوى الشخصي كان بيتعامل بكل عطف معايا ومع الكل، ويمكن أنا اللي مقصرة في حقه».

وأضافت: «مش قادرة أستوعب مدي ضغط وقسوة مهنة التمثيل اللي أكيد بتأثر علينا كلنا بطرق مختلفة نفسيا أو صحيا أو ماديا.. بس الموقف اللي بيمر بيه الأستاذ شريف بيوجع القلب وكل آمالي إنه يكمل ولا حاجة تأثر فيه مهما حصلبتمنى ياخد وقته في الشفا ويتخطي محنته ويقوم بالسلامة، وأنا وكل الناس اللي بتحبه قلوبنا ودعمنا معاه، وعشمي في ربنا كبير انه يلهمه الإرادة والعزيمة ويرجع يكمل مشواره ونجاحه ويضيف للسينما والدراما بموهبته المميزة».

كما تلقى الفنان شريف دسوقي منشورات دعم من الفنانة نيللي كريم، والمخرجة كاملة أبو زكري.

دلال عبدالعزيز وابنتها دنيا تتبرعان للفنان شريف دسوقي

وعلى الجانب الآخر، أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج «الحياة اليوم»، أن دلال عبدالعزيز وابنتها دنيا سمير غانم أول من بادرا بالتبرع، قائلًا: «لدينا جروب على تطبيق (واتساب) بعنوان (ساعدوا زملائكم) والنقابة قدرت تتحمل علاج عدد كبير من الفنانين والفنانة دلال عبدالعزيز وابنتها دنيا سمير غانم أول فنانتين تبرعتا للفنان شريف دسوقي».

شريف دسوقي بعد عملية بتر ساقه يقبل المصحف

كانت الفنانة نهال عنبر، نشرت العديد من الصور للفنان شريف دسوقي، عقب نجاح عمليته، وظهر الفنان بوجه راض مبتسم وهو يقبل المصحف الشريف.

وأظهرت الصور وجود نهال عنبر بصحبة شريف دسوقي، والأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، وهما بغرفته.