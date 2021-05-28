الامارات | صحة.. خبراء تغذية: البروكلي كنز فيتامينات

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة.. خبراء تغذية: البروكلي كنز فيتامينات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتمتع البروكلي بفوائد صحية جمّة، إذ يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة للصحة من ناحية، ويساعد على التمتع بالرشاقة من ناحية أخرى.

وأوضح خبراء المركز الاتحادي الألماني للتغذية أن البروكلي غني بفيتامين A المهم للنظر، وفيتامين B9 (الفوليك) المهم للقلب، وفيتامين C المهم للمناعة، وفيتامين E المهم لجمال وشباب البشرة، وفيتامين K المهم للعظام والأسنان.

كما يزخر البروكلي بالحديد المهم للدم، والزنك المهم للمناعة، والكالسيوم المهم للعظام والأسنان، والبوتاسيوم المهم للأعصاب والعضلات، والمغنيسيوم المهم للأعصاب والعضلات والعظام.

كما يمتاز البروكلي بأنه قليل السعرات الحرارية ويزخر بالألياف الغذائية، التي تساعد على إطالة الشعور بالشبع وتحارب نوبات الجوع الشديد، ما يسهم في إنقاص الوزن.

وإضافة إلى ذلك، يشتمل البروكلي على مادة «غلوكوسينولات»، التي تتمتع بتأثير مضاد للأكسدة، وتعمل هذه المادة على حماية خلايا الجسم وتمنع تكاثر البكتيريا الضارة.

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