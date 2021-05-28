الامارات | تسديدات.. جابر وعوانة والجسمي.. في لوس أنجلوس

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. جابر وعوانة والجسمي.. في لوس أنجلوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب شباب الأهلي، محمد جابر، صورة على حسابه في «إنستغرام»، تجمعه مع لاعب بني ياس فواز عوانة، ولاعب النصر محمد الجسمي، أثناء وصولهم، أمس، إلى لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأميركية، إذ بدأ اللاعبون الثلاثة الإجازة السنوية عقب نهاية الموسم.

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