الامارات | صحة.. أسلوب الحياة الصحي يحارب ارتفاع ضغط الدم

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة.. أسلوب الحياة الصحي يحارب ارتفاع ضغط الدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصحت مؤسسة القلب الألمانية بمحاربة ارتفاع ضغط الدم، من خلال اتباع أسلوب حياة صحي، إذ يساعد في بعض الحالات على الاستغناء عن تعاطي الأدوية.

وأوضحت أنه يمكن خفض ضغط الدم المرتفع، من خلال ممارسة الرياضة بمعدل خمس مرات أسبوعياً، لمدة لا تقل عن 30 دقيقة في المرة الواحدة، مشيرة إلى أن رياضات قوة التحمّل تعدّ مثالية لهذا الغرض، مثل: المشي والركض وركوب الدرّاجات الهوائية.

وإلى جانب ممارسة الرياضة، ينبغي أيضاً الإقلال من تناول الملح والإقلاع عن التدخين والكحوليات، إضافة إلى الابتعاد عن التوتر النفسي، والحرص على أخذ قسط كافٍ من النوم.

يشار إلى أن ضغط الدم يكون مرتفعاً إذا كان القياس أعلى من 140/‏‏‏90 mmHg، علماً بأن ارتفاع ضغط الدم يعدّ من أبرز عوامل الخطورة المؤدية إلى الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، كما أن فيروس «كورونا» المستجد قد يتخذ مساراً خطيراً يهدّد الحياة لدى المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم.

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