الامارات | زيت المكاداميا.. ينبوع جمال للبشرة والشعر

شكرا لقرائتكم خبر عن زيت المكاداميا.. ينبوع جمال للبشرة والشعر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «Instyle» أن زيت المكاداميا (Macadamia oil) يعدّ بمثابة ينبوع الجمال للبشرة والشعر، إذ يمنح البشرة مظهراً نضراً، ويضفي على الشعر بريقاً.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن زيت المكاداميا غني بالأحماض الدهنية المشبعة وغير المشبعة، مثل: حمض الأولييك وحمض البالميتولييك وحمض اللينولييك وحمض ألفا-اللينولينيك، كما أنه يزخر بالفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين B وفيتامين E والحديد والفوسفور والكالسيوم.

وبفضل هذه التوليفة الفريدة من نوعها يعمل زيت المكاداميا على ترطيب البشرة، ويقضي على التجاعيد الصغيرة، ويمنح البشرة مظهراً مشرقاً، ما يجعله مناسباً للبشرة الحساسة بصفة خاصة.

وبالنسبة للشعر، يعمل زيت المكاداميا على تغذية الشعر بشكل مكثف ليجعله أكثر مقاومة، وليحميه من المؤثرات البيئية الضارة مثل الأشعة فوق البنفسجية.

كما يعدّ زيت المكاداميا بمثابة طوق النجاة للشعر الجاف والتالف والمتقصف، وبالتالي يصبح الشعر أملس، ويسهل تصفيفه، ويتمتع بلمعان يأسر الألباب.

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