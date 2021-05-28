ما الذي يميز إطلالات أريانا غراندي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 مايو 2021 01:34 صباحاً - فاجأت النجمة العالمية أريانا غراندي Ariana Grande معجبيها بإعلان زواجها من دالتون غوميز، في زفاف سري حضره 20 شخصاً فقط. والنجمة الشابة تتميز بأسلوبها الخاص في إبراز جمالها، حيث غالباً ما تعتمد أساليب مكياج شبابية، ناعمة وجذابة، فضلاً عن تسريحة ذيل الحصان العالية التي لطالما عُرفت بها وميزت إطلالاتها، خصوصاً على السجادة الحمراء للمهرجانات العالمية.

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مكياج أريانا غراندي

مكياج أريانا غراندي (الصورة من حسابها على إنستغرام)



تحرص النجمة أريانا غراندي على اعتماد تغطية بشرة خفيفة جداً، نظراً الى أن بشرتها لا تزال شابة ونضرة ولا تعاني من الشوائب والعيوب. فهي تكتفي بتطبيق كريم مرطب للبشرة وملون، يمنح بشرتها إشراقة طبيعية. كذلك، هي تستخدم القليل من الهايلايتر الذي يضفي على وجهها توهجاً رائعاً. وبما أنها تعاني من الهالات السوداء في محيط العين، تحرص أريانا غراندي على تطبيق القليل من الكونسيلر بتركيبة خفيفة تموه الشوائب التي تعاني منها حول العين. واللافت في إطلالات أريانا غراندي، اعتمادها مكياج عين القطة في غالبية الأحيان، الذي يرتكز على رسم خط أيلاينر عريض ومجنح، الى جانب طبقات عدة من الماسكرا. كذلك، تميل أريانا غراندي الى استخدام ظلال العيون بالألون الهادئة، خصوصاً تدرجات الألوان الترابية. أما أحمر الشفاه، فهي تميل الى الألوان الزاهية، مثل النيود والبيج والزهري...

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تسريحة ذيل الحصان من أريانا غراندي

تسريحة ذيل الحصان التي اشتهرت بها أريانا غراندي(الصورة من حسابها على إنستغرام)



تسريحة ذيل الحصان العالية هي من أكثر تسريحات الشعر التي اعتمدتها أريانا غراندي على الإطلاق، وغالباً ما تعتمدها من دون أكسسوارات شعر، وإنما مشدودة من الأمام ومنسدلة من الخلف بشكل ناعم مستقيم. وفي بعض الأحيان، تعتمد أريانا غراندي تسريحة ذيل الحصان مع الضفائر الصغيرة، لتضيف الى إطلالتها لمسة مميزة وجذابة. وفي أحيان أخرى، تختارها مع ألوان صبغات شعر عديدة، مثل البني الدامن والعسلي والأمبريه والأشقر... من دون أن ننسى اعتمادها أحياناً تسريحة ذيل الحصان المرتفعة مع الغرة القصيرة التي تغطي الجبين.

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