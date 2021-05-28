هل تتبدّل إطلالات أريانا غراندي بعد زواجها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 مايو 2021 01:34 صباحاً - استطاعت النجمة الشابة أريانا غراندي، البالغة من العمر 28 عاماً، ان تحصد نجاحاً عالمياً باهراً بفضل موهبتها اللافتة وإطلالاتها الشبابية الجريئة. وبعد إعلان زواجها في منتصف هذا الشهر من صديقها دالتون غوميز، تحوّلت الأنظار نحو إطلالاتها المقبلة وخياراتها التي قد تكون مغايرة لما اعتاد عليه جمهورها. فهل تتبدّل إطلالات أريانا غراندي بعد زواجها؟

معاً نستعيد بعض إطلالات النجمة الشابة أريانا غراندي التي لاقت إعجاب متابعيها على إنستغرام عبر السنوات.

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إطلالة كاملة من الجلد

الصورة من حسابها على انستغرام

في إحدى الجلسات التصويرية اختارت أريانا توب بياقة عالية وتنورة قصيرة، كلاهما مصنوع من الجلد باللون الكحلي الداكن. وقد اكتفت بمكياج ناعم جداً مع تسريحة شعر القطّة التي زادت من شباب الإطلالة.

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إطلالة بالفستان/ القميص

الصورة من حسابها على انستغرام

لا يختلف اثنان على أن تصميم الفستان القميص هو تصميم عصري وشبابي يزيد من حيويّة الإطلالات وانتعاشها. وفي هذه الإطلالة، اختارت أرياناً هذا التصميم باللون الأبيض ونسّقت معه حذاء مصنوعاً من الجلد الأبيض مع قطعة معدنية باللون الذهبي، ووضعت إكسسواراً باللون الزهري على شعرها لتضفي المزيد من النعومة على إطلالتها.

إطلالة بالأسود الأنيق

الصورة من حسابها على انستغرام

على الرغم من أنها تميل أكثر إلى الأزياء العصرية، فقد تألقت أريانا في هذه الإطلالة بـ فستان أسود قصير من دون أكمام، اختارت معه تسريحة شعر أنثوية لافتة. وقد بدت الإطلالة بمنتهى الأناقة خاصة أن النجمة تزيّنت بمكياج ريترو لافت.

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إطلالة بالأصفر المشرق

الصورة من حسابها على انستغرام

من النادر أن نرى أريانا ترتدي ألواناً فاقعة وصاخبة، فهي تميل أكثر إلى الألوان الحيادية. ولكن في هذه الإطلالة كانت مشرقة مع بذلة باللون الأصفر الداكن مؤلفة من تنورة وسترة قصيرة، نسّقت معها جزمة من الجلد الأسود.

إطلالة مونوكروم

الصورة من حسابها على انستغرام

لعلّ هذه الإطلالة من أجمل إطلالات أريانا غراندي على الإطلاق، فقد اختارت فستاناً بتصميم مميّز وأنيق باللونين الأبيض والأسود، اعتمرت معه قبعة باللونين نفسهما وانتعلت حذاء بكعب عالي مصنوع من الجلد الأبيض.

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