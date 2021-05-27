بعد سنوات من النزاع داخل المحاكم.. قرار قضائي بشأن حضانة أبناء أنجلينا جولي وبراد بيت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قصة الحب التي جمعت كل من أنجلينا جولي وبراد بيت، أحد أشهر القصص العاطفية التي يتابع أحداثها الكثيرون حول العالم، إلا أن تلك العلاقة لم يكتب لها الاستمرار على النحو الجيد سوي لبضعة أعوام، قبل أن تتحول إلى معارك قضائية في المحاكم، هو ما لم يكن يتخله أحد من قبل أن تكون تلك هي نهاية العلاقة العاطفية.

الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، خسرت تلك الدعوة القضائية التي رفعتها على طليقها النجم براد بيت، والتي رغبت فيها الحصول على حضانة أبنائها الخمسة، إلا أن المحكمة قررت في حكمها منح طرفي القضية حق الحضانة بشكل متساو.

الطلاق الذي وقع بين النجمين قبل 5 أعوام، وبالتحديد في سبتمبر 2016، نشب معه خلاف آخر بينهم حول حضانة الأبناء الخمسة، بحسب ما ذكره موقع «سكاي نيوز».

وفي خضم ذلك الخلاف نجح الطليقان في إلى التوصل إلى اتفاق مؤقت لحين حكم المحكمة، هو أن تكون الحضانة مشتركة لأبنائهم، وعقد بشروط سرية بينهم.

وعقد زواج براد بيت وأنجلينا جولي رسميا خلال الفترة ما بين عامي 2005 و2016، كانا خلاله الزوجين الأكثر سحراً في هوليوود، ورزقا ثلاثة أطفال بيولوجيين، فيما تبنى براد بيت رسمياً ثلاثة آخرين هم مادوكس وباكس وزهرة.

جون أوذركيرك، القاض الخاص المكلف بالنظر في القضية، أصدر حكمه في القضية لصالح الزوج براد بيت البالغ من العمر 57 عاما، بقضاء وقت أطول مع الأطفال.

زيجات براد بيت وأنجلينا جولي

أنجلينا جولي هي الزواج الثاني لبراد بيت وذلك بعد جنيفر آنيستون، والثالثة لـ جولي بعد بيلي بوب ثورنتون، وجوني لي ميلر.

مفاوضات الطلاق جرى تعليقها لفترات عدة بسبب محاولةٍ منها للإصلاح والعودة مجددًا، ولكن باءت بالفشل، بعد رفض براد فكرة المصالحة، لكنه يريد علاقة متناغمة معها، حرصًا على أطفالهما.

وكانت صرحت الممثلة أنجلينا جولي، العام الماضي لمجلة فوج، بأن قرارها بترك البيت كان لمصلحة عائلتها.