بسبب صورة سيلفي.. مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت الشرطة الإندونيسية عن مصرع 5 أفراد من العائلة واحدة، إثر غرق في أنهار جسر عائم تجمعوا عليه لالتقاط صورة سيلفي وفقا لموقع «البيان».

وأكد قائد الشرطة المحلية جنيدي نور «كانوا يحاولون التقاط صورة سيلفي على الجسر العائم عندما وقع الحادث»، موضحاً أن الموقع ليس خاضعا للمراقبة.

وأضاف جنيدي نور أن رجال الإنقاذ انتشلوا الجثث وفتح تحقيق في الحادث، موضحاً إن العائلة المؤلفة من 14 شخصا في المجموع، على ضفاف بحيرة كاندي، وهي منطقة سياحية في غرب جزيرة سومطرة.

وكان من بين الضحايا الخمس شاب يبلغ من العمر 17 سنة، فيما نجا بقية أفراد الأسرة.

ويذكر أن انتشرت حوادث السفن والقوارب في إندونيسيا الأرخبيل الكبير في جنوب شرق آسيا المؤلف من حوالي 17 ألف جزيرة، ويعود ذلك خصوصاً لي ضعف قواعد السلامة.

وكانت الشرطة الإندونيسية أعلنت في وقت سابق عن غرق 9 أشخاص إثر انقلاب قارب محمل فوق طاقته الاستيعابية القصوى في بحيرة بتحديد في جزيرة جاوة بسبب تجمع سياح على متنها لالتقاط صورة سيلفي.