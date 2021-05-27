حقيقة إصابة متلقي لقاح أسترازينيكا بالجلطات.. هذه الأعراض تظهر عليك

القاهرة - سمر حسين - صحة

عاد الحديث مُجددًا حول اللقاحات المعنية لمواجهة فيروس كورونا المتفشي، وذهب البعض لإصابة متلقي لقاح أسترازينيكا بالجلطات الدموية عقب تلقي اللقاح، الأمر الذي نُشر في بعض التقارير وعلى رأسها تقرير بـ «bbc»، لتعرض البعض للجلطات الدموية عقب تلقي اللقاح.

وهو ما أثار الذعر بين المواطنين، خاصة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين باتوا يتداولون الأمر، ويتساءلون عن صحة هذه التقارير.

طبيب مناعة يوضح: بتحصل بشكل نادر

من جانبه؛ أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن الأمر نادر الحدوث، قائلًا: «بيحصل من1 لـ 5 لكل مليون شخص».

متابعًا خلال حديثه لـ «هن»: «نسبة حدوثه نادرة وأقل بكثير من أدوية أخرى ولا داعي للقلق من أخذ اللقاح، لأن النسب ضعيفة وخطورة الإصابة أخطر بكتير».

أعراض تظهر عليك عقب تلقي اللقاح

كانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أن جميع اللقاحات آمنة، وحول ما يتعلق بالأعراض الجانبية للقاح أسترازنيكا، أشارت إلى أن بعض الأعراض تتمثل في الآتي:

ارتفاع درجة الحرارة

إحمرار موضع التطعيم

حكة موضع التطعيم

صداع يزول خلال يومين

الصحة: 5.4 مليون شخص طلبوا الحصول على لقاحات كورونا

أكد المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون تكنولوجيا المعلومات، أن 5.4 مليون شخص سجلوا في المنظومة الإلكترونية للحصول على لقاحات كورونا، وأرسلت الوزارة رسائل لما يقرب من 3 ملايين مواطن، وهو ما يعني أن نسبة التسجيل ارتفعت، وكانت تبلغ نحو 30 ألف يوميا، حتى شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورته في أثناء الحصول على لقاح كورونا، ثم أعقبه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال حواره ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يعرض عبر شاشة «DMC».

وأضاف: «حصل طفرة في اليوم ده، والأعداد قفزت لـ75 ألف طلب، و80 ألف، ثم 170 ألف شخص، وخلال آخر يومين، سجلنا 300 ألف طلب لكل يوم على حدة».