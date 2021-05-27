الإفراط يهدد صحتك.. كم يحتاج الجسم يوميا من البيض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي:

يعد البيض من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، فضلا عن احتوائه على نسبة عالية من البروتين عالي الجودة والفيتامينات المهمة التي تساعد على إنقاص الوزن وتعزيز صحة الدماغ، لكن الإفراط في تناوله يؤدي إلى حدوث العديد من المخاطر الصحية.

ولذلك جمعنا لكم معلومات مهمة حول احتياج الجسم يوميا من البيض، وفوائد الكمية المناسبة وأضرار الإفراط فيه، وذلك من خلال مواقع "timesofindia" و"healthline" و"eatthis".

كم يحتاج الجسم يوميا؟

يوصى بتناول بيضة واحدة في اليوم, ولكن إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالبروتين، فيمكنك أيضًا تناول ما يصل إلى ثلاث بيضات، لكن يجب على الأشخاص المصابون بمرض السكري ومشاكل القلب والأوعية الدموية أكثر حذراً وألا يستهلكوا أكثر من بيضة واحدة كاملة في اليوم.

فوائد تناول البيض:

- يعد تناول البيض طريقة رائعة لزيادة مستوي الكوليسترول الجيد في الجسم، وفي إحدى الدراسات، أدى تناول بيضتين يوميًا لمدة ستة أسابيع إلى زيادة مستويات HDL بنسبة 10٪.

- بفضل احتوائه على مادة الكولين, وهي مادة مهمة، وغالبًا ما يتم تجميعها مع فيتامينات ب، وبالتالي يساعد تناوله على بناء أغشية الخلايا، وإنتاج جزيئات الإشارات في الدماغ.

- وبسبب احتوائه على نسبة عالية من البروتين، يساهم في الشعور بالشبع والامتلاء، ما قد يعزز من إنقاص الوزن بصورة ملحوظة.

- يحتوي البيض أيضا على لوتين وزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة التي لها فوائد كبيرة للحفاظ على صحة العين مع التقدم في العمر.

- كونه غني بأحماض أوميجا 3، لذا يساهم تناوله في التقليل من مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

- كما يؤدي استهلاكه إلى زيادة كتلة العضلات، وخفض ضغط الدم، بالإضافة إلى تحسين صحة العظام، وذلك لاحتوائه على نسبة وفيرة من البروتين عالي الجودة.

- يسبب تناوله بصورة معتدلة إلى تعزيز صحة الدماغ، وذلك لاحتوائه على فيتامين ب 12 ، ب 6 ، وحمض الفوليك.

أضرار الإفراط في تناوله:

- الإكثار في تناول البيض يوميا يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

- أظهرت الدراسات أن استهلاكه بصورة خاطئة، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- كما يسبب الإفراط في تناول البيضاضطرابات في الجهاز الهضمي مثل، الانتفاخ والغازات وآلام في البطن.

- يمكن للدهون الموجودة في البيض أن تؤثر بالسلب على نسبة السكر في الدم، حيث قد يزيد من مقاومة الأنسولين، ونتيجة لذلك، سوف ينتج البنكرياس المزيد من الأنسولين وسترتفع مستويات السكر في الدم.