انتبهوا.. الإفراط في العصائر المعلبة تهدد صحة طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

العصائر المعلبة من المشروبات التي يقبل الكثير من الأطفال على تناولها يوميا بإفراط، دون وعي أن ذلك يسبب العديد من المشاكل الصحية، مثل: السمنة، وتسوس الأسنان، فضلا عن ضعف قدرة الجهاز المناعي.

وفي التقرير التالي يوضح الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في تصريحه لـ"الخليج 365"، أضرار الإفراط في تناول العصائر المعلبة للأطفال:

- تحتوي على نسبة عالية من السكريات، والمواد الحافظة، والألوان الصناعية، وكل هذه تعتبر من المواد الكيميائية التي تضر بصحة الطفل.

- يؤدي استهلاكها بصورة خاطئة إلى الإصابة بالإسهال، وذلك لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر.

- تؤثر المواد الحافظة والألوان الصناعية أيضا بالسلب، حيث تعمل على ضعف قدرة جهاز المناعة، والقدرات الذهنية والعقلية للطفل.

- مع مرور الوقت، يمكن أن تسبب الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة مثل: أمراض الدم، والأورام.

- قد تم ربط العديد من الأبحاث بين تناولها وحدوث بعض الأمراض المزمنة لطفلك مثل التوحد، وضعف الانتباه، وفرط الحركة.

- يؤدي الإكثار من تناولها إلى الإصابة بتسوس الأسنان، وجعل أسنانك ضعيفة، بالإضافة إلى التهابات اللثة.

- تساهم السكريات في شعور الطفل بالشبع، ما قد يعزز الامتناع عن تناول الوجبات الغذائية.

- اضطرابات النمو، والشعور بالضعف العام، الأنيميا من المضاعفات الصحية التي يسببها الإفراط في تناول هذه العصائر.

- يؤدي استهلاكها بصورة غير معتدلة إلى الإصابة بالسمنة، وذلك لاحتوائها على مستويات عالية من السكر.

- قد يتم تخزين هذه العصائر بطريقة خاطئة حيث يمكن أن تعرضها لأشعة الشمس، ما قد يؤدي إلى حدوث تغييرات سلبية في تركيبتها، يمكن أن تسبب مضاعفات صحية لجسم طفلك.

وشدد استشاري طب الأطفال على ضرورة عدم الإكثار من تناول العصائر المعلبة، ومن الأفضل تناول الأطفال العصائر الطبيعية التي يتم تحضيرها في المنزل، للاستفادة من فوائدها الصحية، ولتغذية الطفل بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة، مع مراعاة تناولها بمقدار مناسب مرة أو مرتين في اليوم.