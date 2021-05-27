خطيب منة عرفة عن سبب إخفاء اسمه: «مش عاوز حد يقول إني بستغلها» «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشر محمود المهدي، خطيب منة عرفة، مقطع فيديو جديد، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، للحديث عن ارتباطه بالفنانة منة عرفة، وأمر خطبتهما التي أعلنت عنه دون أن تكشف عن هوية خطيبها، ما أثار الشكوك حول حقيقة الخطبة، وهل هي حقيقية أم لا.

وظهر «المهدي» في مقطع الفيديو، قائلًا: «أنا اللي قولت لمنة متنزليش صور ولا حتى حد يعرف».

وتابع خطيب منة عرفة خلال مقطع الفيديو، مُبررًا الطلب: «كنت عاوز الناس تعرفني الأول كممثل لإني داخل فيلم معاها، وبعدين الناس تعرفني معاها، أنا عارفها من أكتر من سنتين، ومكنتش حابب حد يقول إني بستغلها».

وعن الصور التي جمعت بينهما، قال: «الصور دي قديمة وكنا لابسين فيها شتوي».

وكان محمود المهدي، خطيب الفنانة الشابة منة عرفة، وجه رسالة جديدة لها، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، حيث نشر صورة رومانسية تجمع بينهما، معلقا: «ربنا يجعل هدومي وهدومك في غسالة واحدة».

وعلى الفور ردت عليه الفنانة الشابة: «آمين يارب» مرفقة العديد من الرموز التعبيرية الضاحكة.

وحققت الصورة تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين الساخرين من تلك الدعوة.

إعلان خطبة منة عرفة

وكانت الفنانة الشابة منة عرفة، أعلنت منذ أيام، عبر حسابها الشخصي «انستجرام»، خطوبتها من خلال صورة احتوت على «دبلة الخطوبة» ودونت عليها: «لقد تمت الخطبة» دون أن تعلن اسم خطيبها، وأغلقت التعليقات على ذلك المنشور.

وأطلت منة على متابعيها من خلال صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك»، «باللون الأحمر، مرتدية فستانا طويلا من الستان، به فتحة من الجنب والأمام».