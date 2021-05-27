لايف ستايل

«داليا».. قهرت الصعاب وجسدت المشاهير بريشتها: «بحلم بمدرسة لتعليم الرسم»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/23
  • 2/23
  • 3/23
  • 4/23
  • 5/23
  • 6/23
  • 7/23
  • 8/23
  • 9/23
  • 10/23
  • 11/23
  • 12/23
  • 13/23
  • 14/23
  • 15/23
  • 16/23
  • 17/23
  • 18/23
  • 19/23
  • 20/23
  • 21/23
  • 22/23
  • 23/23

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

  • والدة عمرو دياب

    «توفيت مع عيد الأم».. معلومات عن والدة عمرو دياب: رسم تاريخ ميلادها وشم

  • رسمة لمحمد صلاح

    موهبة بالفطرة.. نانسي من معلمة لاحتراف الرسم: نفسي أوصل للعالمية

  • المايكروبليدنج

    الإفتاء عن رسم الحواجب بـ«المايكرو بليدنج»: جائز لكن بشرط

  • د.هبه عبد العزيز

    متخصصة في الرسم الحيوي: اللوحة قد تستغرق شهورا لاستخدام البكتيريا فيها

بنت مصرية، قررت تحدي كل الظروف والصعاب التي واجهتها منذ صغرها، وقهرت الصعاب وقررت أن تثبت لأسرتها ولكل الناس، أنها قادرة على التحدي، رغم ظروفها العائلية التي مرت بها، وجعلتها تترك الدراسة، وقررت تعمل الرسم حتى أصبحت محترفة فيه، وبدأت في تصميم لوحات فنية لأشهر الفنانين.

شغفها بالرسم كان أكبر حافز لها لتنمي موهبتها في المجال الذي عشقته كثيرا، رغم ما واجهها من صعوبات، قررت أن تسير بخطى ثابتة في هذا المجال بجانب استكمال دراستها في مجال المحاسبة بعد أن توقفت عن الدراسة لـ 14 عامًا لظروف عائلية، تعلمت الرسم واحترفته خلال فترة وجيزة بدعم لا محدود من زوجها وصديقتها المقربة حتى باتت المسؤولة عن التصميم في إحدى الشركات التعليمية الطبية.

950d7860f0.jpg

0a8e5d1d26.jpg

0e04bcdb03.jpg

 

b7fade0d33.jpg

eca0803cf2.jpg

dfa01cee4e.jpg

9165635131622072368.jpg

eaab207e2c.jpg

7a61eef61e.jpg

059c335f1d.jpg

a433884e13.jpg

15563558921622072359.jpg

تروي «داليا محمد»، 31 عامًا، من مواليد محافظة الإسكندرية قصتها لـ«الوطن»، قائلة: «عشقت الرسم وقررت احترافه والاستمرار مهما واجهني من صعوبات وساعدني في تلك الرحلة زوجي وصديقتي المقربة اللذان كانا أكبر داعم لي فتخصصت في عدة مجالات، من بينها رسم البورتريه، تصميم الكارتون، رسم كاريكاتير، الرسم باستخدام «بوب أرت» إلى جانب الرسم على جذوع الشجر»، مشيرة إلى أنها صممت العديد من الشخصيات الكرتونية الشهيرة لنشرها في كتب تعليمية للأطفال.

 

1613f898d1.jpg

d9b0b2a394.jpg

34a8a100de.jpg

32ac709f3e.jpg

4849504861622072366.jpg

وتضيف: «قبل 14 عامًا توقفت عن الدراسة نظرا لزواجي وإنجابي لأطفال، لكنني قررت العودة مجددا واستكمال دراستي في مجال المحاسبة الذي أعشقه إلى جانب الاستمرار في مجال الرسم وتصميم الشخصيات الكرتونية والكاريكاتير»، ولفتت إلى أنها خصصت غرفة في منزلها للرسم، حتى أصبحت مسؤول تصميمات بإحدى الشركات التعليمية الطبيبة للأطفال، ومسؤول التصميمات لمبادرة جزائرية متخصصة في تعليم اللغة الإنجليزية بطريقة صحيحة.

18b436d609.jpg

6ccc43aa8f.jpg

58b502a2cb.jpg

وعن أبرز الشخصيات التي جسدتها تقول: «صممت بورتريهات لمشاهير، من بينهم شادية، أم كلثوم، فايزة أحمد ومحمد ثروت، إسعاد يونس، وأسطورة الكوميديا سمير غانم»، بالإضافة للعالم الراحل أحمد زويل، الدكتور هشام سلام عالم الحفريات، السيناريست عبدالرحيم كمال والأديب محمود بيومي»، مشيرة إلى استخدامها ألوان الأكريليك الرصاص والفحم والبلاستيك، وشاركت في معارض فن بلا أسوار في الإسكندرية لدورتين متتاليتين ومعرض «إنك بأعيننا»، في مصر وتحلم بتأسيس مدرسة متخصصة لتعليم الرسم.

de2efd569f.jpg

02f4a230fb.jpg

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا